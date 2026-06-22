Bolsa mexicana registra caída de 0.86% en la primera sesión de la semana

Las bolsas de valores de México iniciaron esta semana con un tono negativo. Los índices accionarios locales bajaron por cuarta jornada consecutiva, en un mercado preocupado por el diálogo entre Estados Unidos e Irán, con nuevas amenazas de Donald Trump.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 0.86% a 67,125.26 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), perdió 0.73% a 1,350.56 unidades.

S&P/BMV IPCTradinview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cayeron. Destacaron las pérdidas de Grupo Televisa, con 6.95% a 9.5 pesos; Grupo Bimbo, con 4.29% menos a 56.22 pesos; GCC, con 4.20% a 204.69 pesos, y Grupo Carso, con 4.03% a 138.09 pesos.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, destacó hoy que las negociaciones del fin de semana con funcionarios iraníes habían sentado una "buena base" para un acuerdo definitivo, aunque el presidente Donald Trump amenazó con nuevos ataques contra Irán.