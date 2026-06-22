Peso mexicano retrocede levemente frente al dólar por cautela sobre Oriente Medio

El peso mexicano se depreció frente al dólar en la primera sesión de esta semana. La divisa local retrocedió en un mercado que valuaba los logros de una primera ronda de conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán para poner fin al ⁠conflicto en Oriente Medio.

El tipo de cambio terminó esta jornada en 17.3738 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.3345 unidades el viernes, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), el movimiento significa para el peso una pérdida de 3.93 centavos o 0.23 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.3865 unidades y un nivel mínimo de 17.3083. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas fuertes, subía 0.22% a 101.02 unidades.

Qatar y Pakistán, mediadores en la negociación, informaron que los negociadores de Estados Unidos e Irán acordaron una hoja de ruta para alcanzar un pacto definitivo en 60 días, lo que hizo bajar ⁠los precios del petróleo. Sin embargo, el mercado actuó con cautela.

Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, destacó que las negociaciones con funcionarios iraníes habían sentado una "buena base" para un acuerdo de paz definitivo entre las dos naciones, a pesar de las tensiones en torno al estrecho de Ormuz y Líbano.

A pesar de las conclusiones positivas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó nuevas amenazas contra Irán, afirmando que podría retomar los ataques ante el conflicto entre Hezbolá e Israel, lo que generó cautela al mostrar fragilidad en la negociación.

"El tipo de cambio inicia la semana mostrando cautela ante mensajes mixtos en el conflicto de Oriente Medio, después de que Donald Trump amenazó con atacar a Irán si Hezbolá mantiene su ofensiva contra Israel", destacó Juan Carlos Cruz, CEO de México Financiero.

Más adelante esta semana, los operadores recibirán ⁠la decisión de política monetaria de Banco de México. En su comunicado más reciente, el banco central recortó la tasa clave en 25 puntos base, pero ⁠dijo que con ello concluyó un largo ciclo iniciado en marzo de 2024.