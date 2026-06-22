Ricardo Gallardo consolida infraestructura educativa

Desde el inicio de su administración y parte de este quinto año de trabajo, el Gobernador del Estado ha construido, rehabilitado o equipado más de 522 escuelas.

Así mismo, anunció que en este 2026 se intervienen en otras 120 escuelas más.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, impulsa sin límites la infraestructura educativa con la construcción, rehabilitación y equipamiento de 522 escuelas, una cifra histórica que refleja el compromiso de fortalecer la formación académica de las nuevas generaciones y brindar mejores condiciones para el aprendizaje.

El Gobernador Ricardo Gallardo anunció que durante 2026 se intervendrán otras 120 escuelas en las cuatro regiones del Estado, fortaleciendo un modelo educativo que, en este cambio que se vive y se siente, responde a las necesidades actuales de estudiantes, docentes y comunidades escolares desde nivel preescolar hasta educación media superior, beneficiando a más de 500 mil alumnas y alumnos de educación básica de las cuatro regiones de la entidad.

Como parte de esta estrategia, se demolieron planteles que representaban un riesgo para las y los alumnos y se edificaron nuevas instalaciones totalmente renovadas, como la primaria “Ignacio Zaragoza” en Xilitla; la secundaria “Julián Carrillo” en Cárdenas; el EMSaD 32 en Villa de Reyes; así como la primaria “Graciano Sánchez” y la preparatoria “Florencio Salazar” en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Finalmente, Ricardo Gallardo afirmó que estos resultados representan lo realizado en apenas cinco años de gobierno y adelantó que el trabajo continuará durante el tiempo restante de su administración, consolidando una educación sin límites y mayores oportunidades para las presentes y futuras generaciones de San Luis Potosí.