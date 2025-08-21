Anuncian feria de empleo para trabajadores afectados por cierre de planta de Michelin en Querétaro

Querétaro, Qro. Este jueves 21 y viernes 22 de agosto, en Querétaro se realiza una feria de empleo que está focalizada en los 480 trabajadores afectados por el cierre de la planta de Michelin.

En la Expo Empleo Michelin participan 50 empresas de la región, de los sectores industrial y servicios, que tiene disponibles 1,000 vacantes, anunció la Secretaría del Trabajo (ST) del estado a través de un comunicado.

Ante el cierre de la planta, la feria del empleo es parte del plan de transición laboral para los 480 trabajadores que forman parte de ese centro de producción.

La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, explicó que el propósito es lograr la pronta reincorporación al mercado laboral y facilitarles el acercamiento con nuevas oportunidades de trabajo.

“Michelin me expresó la importancia de agilizar al máximo el proceso de transición de sus colaboradores hacia nuevas empresas, para mí, eso significó que su compromiso no terminaba únicamente con la liquidación, sino que existía un interés genuino en asegurar que cada trabajador pudiera incorporarse a otra compañía”, declaró.

La directora de personal en Michelin para México y Centroamérica, Isabella Candescu, destacó que esta colaboración permitirá que los trabajadores se integren a empresas en las que puedan seguir con su desarrollo laboral.

Además de exponer las vacantes de las empresas, en la expo se impartirán talleres y pláticas para fortalecer habilidades.

En este tema, el director de Desarrollo Empresarial, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Arturo Guerrero Gómez, agregó que a través de la dependencia se impulsa la certificación EC1265 de Evaluación y aplicación de competencias suaves para la empleabilidad en el contexto laboral nivel básico para acreditar habilidades transversales; impartida por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer).

Cerrará la planta de neumáticos

Michelin, el fabricante de neumáticos y componentes, comunicó el 9 de junio que a finales del 2025 cerrará la planta que tiene en Querétaro, impactando a los 480 colaboradores que tiene en esa unidad.

La empresa informó que el cierre está relacionado con los cambios en la tendencia del mercado de llantas para automóviles de pasajeros y camionetas ligeras, orientándose a piezas mayores, y la fábrica no tiene la infraestructura necesaria para producirlas.

Sin embargo, mantendrá el resto de actividades que opera en Querétaro: en su sede corporativa y el Centro de Servicios Compartidos; también continúa con la planta de León, en Guanajuato.