¿Cuánto cuesta comprar casa cerca del Metro de la Ciudad de México?

Comprar una casa ubicada cerca de estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro se ha convertido en uno de los activos inmobiliarios más buscados en la Ciudad de México, tanto por su impacto en la calidad de vida como por su efecto en el valor de los inmuebles.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que el tiempo promedio de traslado diario en la capital es de aproximadamente dos horas con 20 minutos, aunque en zonas periféricas puede superar las tres horas

Así, el transporte público se mantiene como uno de los principales retos urbanos de la ciudad. Esta realidad ha incrementado el interés por comprar casas cerca del Metro, donde la conectividad reduce tiempos de traslado y eleva el atractivo de las colonias bien ubicadas.

Un análisis de Tinsa México by Accumin muestra que la vivienda localizada en las inmediaciones del Metro presenta comportamientos diferenciados tanto en precio como en plusvalía.

Justino Moreno, líder de Accumin Intelligence México, explicó que las zonas con precios más bajos no necesariamente resultan menos atractivas desde una perspectiva inmobiliaria.

“Mientras las líneas más caras ofrecen estabilidad, las líneas emergentes y estaciones estratégicas muestran dinamismo que redefine el mapa inmobiliario de la capital”, comentó.

El análisis también identifica contrastes relevantes: existen zonas donde la conectividad impulsa el valor y la actividad inmobiliaria, pero también áreas donde, pese a la infraestructura, se observan minusvalías inesperadas.

Precios más altos

Al cierre del 2025, las líneas del Metro con mayor precio de vivienda se concentran en los corredores más consolidados de la ciudad.

La Línea 1 registra un valor promedio de 51,046 pesos por metro cuadrado (m2), seguida de la Línea 3, con 50,011 pesos por m2.

En contraste, las líneas con mayor crecimiento anual en valor muestran precios más accesibles. La Línea A encabeza la lista con una plusvalía de 15% y un precio promedio de 31,898 pesos por m2.

Le sigue la Línea 4, con una plusvalía de 12% y un precio cercano a 35,903 pesos por m2, lo que las posiciona como polos estratégicos para la inversión inmobiliaria.

“La infraestructura del Metro sigue siendo un motor clave en la valorización de la vivienda en la Ciudad de México. Identificar las líneas y estaciones con mayor plusvalía permite a inversionistas y compradores tomar decisiones estratégicas, equilibrando costo y crecimiento futuro”, apuntó Moreno.

Dentro de la Línea 4, Jamaica destacó en el 2025 con una plusvalía de 23%, seguida de Santa Anita con 17% y un precio promedio de 40,021 pesos por m2. Martín Carrera registró un crecimiento de 15%, impulsado por el desarrollo comercial del Parque Tepeyac.