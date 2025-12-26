5 de cada 10 trabajadores insatisfechos rechazan un nuevo empleo por miedo

En el mundo laboral hay un grupo de trabajadores que aplica el dicho "más vale malo por conocido, que bueno por conocer". No están satisfechos con su empleo, pero rechazan una oferta laboral que los llevaría a otro sitio; la cifra que lo hace no es menor.

El 54% de los trabajadores encuestados por OCC reveló que ha declinado una oferta laboral pese a sentirse inconforme en su puesto actual. Sus motivos están relacionados con el miedo a los cambios y la incertidumbre que implica una transición laboral.

Entre los que rechazaron una oferta de trabajo, el 31% consideró que tomó esa decisión por el miedo al cambio, 18% dijo que fue por “diversas razones”, sin detallar cuáles, y 5% declinó por el estrés que implica incorporarse a un nuevo empleo.

¿Qué es el job hugging?

El quedarse en un trabajo que ya no es satisfactorio es parte de un fenómeno laboral más amplio bautizado como job hugging.

“Las personas deciden permanecer en trabajos que no disfrutan debido a la incertidumbre que implica explorar y aceptar nuevas oportunidades y enfrentar un cambio profesional”, explica OCC.

El trabajador decide no aceptar la nueva oportunidad de empleo aunque le ofrezcan mejor salario, mayores beneficios y desafíos profesionales, detalla OCC. En México, al incorporarse a un nuevo puesto las empresas suelen ofrecer contratos por hasta tres meses conocidos como “períodos de prueba”.

Una vez concluido el periodo, la empresa puede ofrecer un contrato por tiempo indefinido o bien dar por terminada la relación laboral. El trabajador también puede declinar en ese momento.

De acuerdo con Kelly, firma de gestión de talento, un nuevo empleado tarda entre tres y ocho meses en adaptarse al equipo. Este periodo implica cambios y una curva de aprendizaje que 5 de cada 10 personas ha decidido no probar.

El job hugging y la permanencia de trabajadores que rechazan irse por temor a los cambios afecta al colaborador, pero también los objetivos y resultados de la compañía.

Entre los efectos adversos OCC menciona los siguientes:

Falta de entusiasmo.

Desgaste del clima laboral .

. Disminución en la productividad.

Resistencia al cambio.

Problemas de salud de los trabajadores.

El 46% de los colaboradores mencionó que perciben una disminución en la calidad de su trabajo cuando están insatisfechos con su quehacer. Además, 34% considera que esta situación lleva al incumplimiento de objetivos. A estos suma que 11% considera que este fenómeno aumenta el ausentismo y retardos y 9% que aumentan los errores en el día a día.

“Es preocupante que un alto porcentaje de trabajadores están enfrentando la carga emocional y la frustración”, advierte OCC.

Cómo motivar a trabajadores insatisfechos con sus labores

Si el trabajador decidió quedarse en su empleo en lugar de explorar otras oportunidades, la empresa requiere hacer cambios para prevenir efectos adversos.

Cuando un trabajador enfrenta la disminución de su compromiso con sus tareas y la empresa, las áreas de Recursos Humanos son clave para enfrentar el desgaste de los colaboradores.

¿Cómo hacerlo? El diseño de planes de bienestar integral basados en encuestas y entrevistas con los empleados sobre cuáles son sus necesidades, fomentar liderazgos cercanos y capaces de comunicar tanto los logros como las áreas a mejorar con transparencia y respeto. También diseñar planes de carrera para que los trabajadores se sientan valorados y motivados, agrega OCC.

En México, 675,052 personas renunciaron a su trabajo, de acuerdo con cifras del primer trimestre de 2025 de la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación (ENOE) del Inegi. Los motivos por los que dejaron su empleo pueden dar una señal de qué hacer al interior de las organizaciones para que los que se quedan disminuyan su insatisfacción.

Unas 10,584 personas trabajadoras renunciaron porque no podían responder a las exigencias del trabajo, un incremento de 57% en el primer trimestre de 2025 frente al mismo periodo de 2024. Mientras que 119,836 renunciaron por el deterioro de las condiciones de trabajo o que implican riesgos personales o de salud, un alza de 7.5% anual en el periodo de referencia.