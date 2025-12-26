La renta de vivienda en México no supera a la inflación, pero el acceso habitacional sigue limitado

En los últimos años, el incremento de los precios de la renta de vivienda en México no ha sido superior a la inflación general; sin embargo, esta evolución no se ha traducido en una mejora del acceso habitacional en el país.

De acuerdo con el reporte económico trimestral más reciente del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), pese a que las rentas han crecido a tasas menores o iguales al promedio de precios de la economía, el nivel que representan frente al ingreso laboral de los hogares mantiene limitado el acceso a la vivienda bajo el modelo de arrendamiento.

En el análisis se plantea que, si bien los precios del alquiler de vivienda en el país vivieron episodios de presión entre el 2022 y el 2024, no han rebasado la inflación general, por lo que se concluye que “las rentas han crecido a tasas menores o iguales que la canasta de consumo en la economía”.

Según el informe, este resultado se obtiene a partir del análisis del componente de renta de vivienda del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el cual incluye precios promedio de hogares ocupados bajo el esquema de alquiler y no considera pagos por servicios adicionales.

El problema de fondo

El reporte destaca que la estabilidad de las rentas frente a la inflación general no elimina el problema de fondo en el acceso a la vivienda, ya que el principal factor de presión se encuentra en la elevada proporción del ingreso que las familias destinan al pago del alquiler.

En el documento se señala que, en el 2020, una cuarta parte de las viviendas en renta en el país destinaba más de 30% del ingreso laboral de sus habitantes al pago del alquiler; en entidades como la Ciudad de México, dicha proporción se elevaba a cerca de 38%, niveles que el organismo considera “críticos para caracterizar el fenómeno de la asequibilidad en México”.

Asimismo, se detalla que el comportamiento de las rentas no es homogéneo a nivel territorial, ya que en las principales ciudades del país se observan trayectorias diferenciadas, con casos en los que el crecimiento del alquiler se ha movido de forma cercana a la inflación general y otros en los que ha sido menor.

En conjunto, el análisis del Infonavit apunta a que el acceso habitacional bajo el modelo de renta enfrenta un reto de carácter estructural, aun cuando los precios del alquiler no han registrado incrementos por encima de la inflación, el peso que representan frente al ingreso laboral de los hogares mantiene restringida la capacidad de ciertos segmentos de la población para acceder a una vivienda, particularmente en las zonas urbanas de mayor concentración económica.