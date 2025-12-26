Peso mexicano avanza levemente frente al dólar en jornada de reducida liquidez

El peso mexicano avanzaba ligeramente la mañana de este viernes en una sesión que se anticipaba de reducida liquidez y ⁠escasas referencias económicas debido al periodo vacacional de fin de año.

La moneda mexicana cotizaba en 17.8967 pesos por ⁠dólar, con una apreciación marginal de 0.07% frente a las 17.9090 unidades por billete verde del precio de referencia de LSEG de la jornada del jueves.

"De cara al resto del día, el escenario más probable es un peso estable, con sesgo lateral, respetando el rango psicológico de ⁠17.90–18.00 unidades", dijo Felipe Mendoza, director ejecutivo de ⁠la gestora de inversiones IMB Capital Quants.

"La ausencia de catalizadores macro y el bajo volumen sugieren ‍que cualquier movimiento podría ser fácilmente revertido", agregó.

En lo que va del 2025, y casi al cierre del año, se observa que el peso ha ganado terreno frente al dólar, cerrando el penúltimo mes del año en el rango de 18 pesos por dólar.