BMV abre en nuevo ‌máximo histórico tras feriado de Navidad; Peñoles y GMéxico lideran ganancias

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subía en sus primeras negociaciones de este viernes a nuevos máximos históricos, ⁠en una sesión que se anticipaba de reducida liquidez luego del feriado de Navidad.

El ⁠índice accionario líder S&P/BMV IPC ganaba un 0.26% a un hito de 65,784.84 puntos, impulsado principalmente por firmas del sector minero.

Los títulos de Peñoles, el mayor productor mundial de plata afinada, encabezaban el avance, con un 2.28% ⁠más a 977.99 pesos, seguidos por ⁠los de Grupo México, uno de los principales productores de cobre, que sumaban 1.53% a 176.99 pesos.

INFORMACIÓN EN PROCESO...