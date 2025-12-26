Buscar
El Economista
Mercados

Lectura 1:00 min

BMV abre en nuevo ‌máximo histórico tras feriado de Navidad; Peñoles y GMéxico lideran ganancias

La BMV subía en ‍sus primeras ​negociaciones de este viernes a nuevos ‌máximos históricos, ⁠en una sesión que ‌se anticipaba de reducida liquidez luego del feriado de ​Navidad.

main image

Foto: AFPAFP

Reuters

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subía en sus primeras negociaciones de este viernes a nuevos máximos históricos, ⁠en una sesión que se anticipaba de reducida liquidez luego del feriado de Navidad.

El ⁠índice accionario líder S&P/BMV IPC ganaba un 0.26% a un hito de 65,784.84 puntos, impulsado principalmente por firmas del sector minero.

Te puede interesar

Los títulos de Peñoles, el mayor productor mundial de plata afinada, encabezaban el avance, con un 2.28% ⁠más a 977.99 pesos, seguidos por ⁠los de Grupo México, uno de los principales productores de cobre, que sumaban 1.53% a 176.99 pesos.

INFORMACIÓN EN PROCESO...

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete