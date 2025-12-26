Lectura 1:00 min
BMV abre en nuevo máximo histórico tras feriado de Navidad; Peñoles y GMéxico lideran ganancias
La BMV subía en sus primeras negociaciones de este viernes a nuevos máximos históricos, en una sesión que se anticipaba de reducida liquidez luego del feriado de Navidad.
El índice accionario líder S&P/BMV IPC ganaba un 0.26% a un hito de 65,784.84 puntos, impulsado principalmente por firmas del sector minero.
Los títulos de Peñoles, el mayor productor mundial de plata afinada, encabezaban el avance, con un 2.28% más a 977.99 pesos, seguidos por los de Grupo México, uno de los principales productores de cobre, que sumaban 1.53% a 176.99 pesos.
