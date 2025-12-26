De Hawkins al mundo real: cómo Stranger Things inspira viajes entre los fans más jóvenes

Los viajes ya no comienzan en un aeropuerto, sino en la imaginación. Hoy, millones de personas —en especial las generaciones más jóvenes— están transformando su amor por los libros y las series en itinerarios reales. Las historias que antes servían para evadirse, ahora se convierten en rutas para descubrir el mundo.

Según la plataforma Skyscanner, el 74% de los viajeros reservaron o considerarían reservar un viaje inspirado en literatura o series, mientras que las reservaciones de hoteles con el filtro "Biblioteca" aumentaron un 70% interanual. Es una tendencia global que crece entre los jóvenes, quienes buscan experiencias con sentido y conexión emocional más allá del turismo tradicional.

Los libros nos abren las puertas al mundo y nos acercan a nuevos lugares, culturas y puntos de vista. No es de extrañar que la lectura alimente las ganas de viajar", señala Rebecca Sinclair, directora de marca de Penguin Books UK en el informe Travel Trends 2026.

Un claro ejemplo es Stranger Things, la serie fantástica estadounidense que regresó esta Navidad a Netflix con tres nuevos episodios de la quinta y última temporada, antes del gran final programado para el 1 de enero de 2026. Desde su estreno en 2016, esta historia de amistad, misterio y ciencia ficción ha trascendido la pantalla para convertirse en una experiencia cultural y, ahora, turística.

Temporada 5 de Stranger ThingsFoto: AFP / GETTY IMAGES VIA AFP

Aunque la trama se desarrolla en el pueblo ficticio de Hawkins, Indiana, las filmaciones se realizaron principalmente en Georgia, Estados Unidos, sobre todo en la ciudad de Jackson, que representa visualmente a Hawkins. Las cafeterías, parques y escuelas de la zona se han vuelto puntos de encuentro para viajeros que quieren revivir las escenas más icónicas y sentirse parte del universo de la serie.

¿Dónde está Georgia?

El estado de Georgia se encuentra en el sureste de Estados Unidos. Limita al norte con Tennessee y Carolina del Norte, al este con Carolina del Sur y el océano Atlántico, al sur con Florida y al oeste con Alabama.

Su ubicación estratégica combina montañas en el norte (parte de los Apalaches), llanuras y colinas en el centro, y zonas costeras y pantanosas en el sur, lo que le da una gran diversidad geográfica y climática. La capital del estado es Atlanta, un importante centro cultural, económico y cinematográfico, conocido precisamente por ser uno de los principales polos de producción audiovisual del país.

Aunque Stranger Things sitúa su historia en el ficticio pueblo de Hawkins, Indiana, la magia ocurre realmente en Georgia, un estado del sur de Estados Unidos conocido por sus paisajes verdes, calles arboladas y arquitectura tradicional. Las filmaciones se realizaron en locaciones reales alrededor de Atlanta y en la ciudad de Jackson, cuyos vecindarios y edificios antiguos evocan el ambiente de los años ochenta.

Georgia combina lo rural con lo urbano: pequeñas comunidades, cafeterías locales y amplias carreteras rodeadas de bosques, elementos que aportan autenticidad a la serie. Su entorno natural y su estética nostálgica la han convertido en un destino ideal para los viajeros que buscan recorrer los escenarios donde la ficción cobra vida.

Literatura

El fenómeno no se limita al turismo. El universo narrativo de Stranger Things también ha crecido con libros oficiales que expanden su historia, como Mundos del Revés, una guía detrás de cámaras, o las novelas centradas en personajes como Nancy Wheeler y Eddie Munson. Para muchos fans, leer estos títulos antes de visitar Georgia hace que el viaje cobre un significado más profundo, uniendo lectura, nostalgia y aventura.

Las generaciones jóvenes, que crecieron con Netflix y las plataformas digitales, encuentran en este tipo de experiencias una forma de conexión cultural. Viajar a los lugares donde se filmó su serie favorita se convierte en una manera de vivir la historia desde dentro, compartiendo cada paso en redes y fortaleciendo una identidad colectiva.