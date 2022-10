Se fortaleció la hacienda pública de la Ciudad de México: Luz Elena González

Para fortalecer la hacienda pública de la Ciudad de México se efectuaron dos acciones centradas en que no disminuyan la asignaciones de participaciones federales y que los grandes contribuyentes paguen sus gravámenes, informó la Secretaría de Administración y Finanzas local.



Derivado de que la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la capital del país, Luz Elena González Escobar, compareció ante el Congreso local por el cuarto informe de gobierno de la administración central, se detalló que en el último año se hicieron acciones jurídicas para recuperar las participaciones federales que le habían sido disminuidas a la entidad, derivado de afectaciones por una suspensión otorgada en una controversia constitucional.



La dependencia precisó que trabajó en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en conjunto efectuaron acciones jurídicas que dieron por resultado que en el 2022 se obtuviera de manera favorable el desechamiento de la controversia planteada por el Estado de México ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra del Censo de Población y Vivienda del 2020 efectuado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografí (Inegi).



“De esta forma se eliminó la distorsión en el reparto de participaciones federales en perjuicio de la capital. Se evitó que en cada uno de los ejercicios fiscales subsecuentes perduraran las afectaciones generadas por el desconocimiento de la población real que habita en la Ciudad de México, determinada por el Inegi”, subrayó el informe.



Sobre las acciones dirigidas a mejorar la economía recaudatoria, la Secretaría de Administración y Finanzas de la urbe destacó que se impulsó la estrategia de fiscalización a grandes contribuyentes.



Por ejemplo, en materia del Impuesto Predial, durante los ejercicios del 2021 y del 2022 se emitieron cartas invitación a 1,162 contribuyentes de las 16 alcaldías, alcanzando una recaudación de 180.6 millones de pesos.



Además, del 2019 al 2022 se han emitido 483 órdenes de auditorías a grandes contribuyentes, derivado de impuestos locales en materia de Impuesto Predial, Impuesto Sobre Nóminas y Derechos por el Suministro de Agua.



Del 2018 al 2022 se han recibido 21,125 dictámenes de contribuciones locales de los grandes contribuyentes obligados, que generaron una recaudación de 2,049.3 millones de pesos.



Durante su comparecencia, Luz Elena indicó se decidió no crear nuevos impuestos para no afectar la liquidez de los ciudadanos y se optó por modernizar la hacienda pública a través de la tecnología, de la justicia tributaria y de mayor autonomía financiera.

Ingresos

La titular de la dependencia dio a conocer que enero a junio del 2022 ingresaron a las arcas públicas 139,829 millones de pesos.



“El gasto eficiente y austero de los recursos públicos ha permitido que entre el 2019 y el 2022 se hayan direccionado 90,782 millones de pesos a proyectos de inversión pública. La inversión en infraestructura social y obras en este sexenio es 30% en términos reales mayor a la realizada en los primeros cuatro años de la administración previa”, consideró.

Pendientes



Luz Elena precisó que durante la pandemia la economía de la Ciudad de México sufrió una caída drástica, debido a que 91% del Producto Interno Bruto está basado en la prestación de servicios, mismos que cerraron sus puertas.



En ese sentido, el diputado local, Federico Döring Casar, detalló que de acuerdo al Coneval la Ciudad de México está en el cuarto lugar a nivel nacional con mayor cantidad de personas en pobreza.



El legislador del PAN expuso que la urbe fue de las entidades que menos crecimiento tuvo en el 2021, con una caída del 4% del PIB.



Por otra parte, planteó una mesa de trabajo con vecinos de Miguel Hidalgo, por el retraso de la entrega de 198 millones de pesos en recursos provenientes de los parquímetros.



La diputada local, Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, expuso que hubo recorte presupuestal de casi 1,000 millones de pesos a Sacemx durante este año.