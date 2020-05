Cancún, QR. El reinicio de actividades en Quintana Roo es aún incierto, reconocen las propias autoridades estatales.

El gobernador Carlos Joaquín González consideró que la entidad no está en condiciones para reanudar las principales actividades productivas, dado el aún alto índice de contagios de Covid-19.

“No estamos listos todavía. Debemos seguir las indicaciones de tener un retorno gradual, paulatino. La recomendación sigue siendo Quédate en Casa”, expuso.

Adelantó que no se relajarán las medidas de distanciamiento social, por lo que en lo inmediato no habrá reinicio de actividades económicas no esenciales.

Sin precisar una fecha específica, anticipó que retorno a las actividades económicas tendrá lugar en junio, empezando con la industria de la construcción y otras actividades primarias como campo y pesca, para posteriormente reanudar de manera paulatina el sector turístico, con nuevos protocolos para la protección de la gente.

Independientemente de las previsiones oficiales, empresas como Grupo Xcaret anunció ya la reapertura de su parque estrella, Xcaret, el 1 de junio próximo; otras cadenas como AM Resorts también reanudarán escalonadamente actividades.

El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Roberto Cintrón Gómez, anticipó que el 1 de junio algunos hoteles reabrirán sus puertas aún sin contar con certificaciones sanitarias como la que el gobierno del estado lanzará próximamente.

“Muchos hoteleros harán un esfuerzo con recursos propios para implementar procedimientos sanitarios necesarios para garantizar estancias seguras en sus instalaciones”, expuso.

Sin embargo, reconoció que la reapertura no implicará inmediatamente la reactivación del flujo de turistas, pues eso dependerá de la reactivación de la conectividad aérea y del levantamiento de restricciones en los países emisores de turismo hacia Quintana Roo.

Modelo

La firma Maketing Consultants, basada en un modelo estadístico denominado Data Driven Innovation Lab de la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur, dio a conocer un pronóstico del término de la fase 3 de la pandemia y la reanudación de actividades en los países que más turismo emiten hacia el Caribe mexicano.

Canadá podría reanudar actividades el 22 de mayo, Gran Bretaña el 17 de mayo, Argentina el 30 de junio, Brasil el 1 de junio, Chile el 12 de junio y Colombia el 1 de julio.

