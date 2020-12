Querétaro, Qro. La recuperación económica que reportaba la industria restaurantera se ha visto mermada en las últimas semanas, revirtiendo el avance que paulatinamente habían logrado.

Entre septiembre y octubre, este sector reportó una recuperación económica que osciló entre 40 y 45% de las ventas registradas en el 2019; sin embargo, actualmente, este indicador ha bajado entre 25 y 30%, expuso el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), en Querétaro, Octavio Mata Rivera.

El menor flujo de ventas estuvo ligado a las alertas federales relacionadas con que el estado podría regresar a confinamiento, debido al aumento en casos activos de Covid-19.

“No se mantiene (el nivel de recuperación), al contrario traemos un decremento en esta recuperación, ya que empezaron campañas muy fuertes desde la Federación de que ponían al estado en posibilidades de hacer el cambio de semáforo y eso no nos ayudó en nada, al contrario, nos perjudicó muchísimo y ahora con el cambio que se hizo de tener una hora menos y cerrados parcialmente en domingo se nos vuelve a caer la venta”, agregó.

A este panorama se suma las nuevas restricciones en aforos y horarios que anunció el gobierno estatal para diversas unidades económicas.

Los restaurantes y cafeterías (incluidos restaurantes en viñedos) tienen un horario de cierre de las 22:00, de lunes a sábado, con un aforo permitido máximo de 50%; los domingos permanecen cerrados al público, manteniendo solamente el servicio a domicilio.

Estas limitaciones que los restaurantes comenzaron a acatar este fin de semana, tendrán un impacto a la baja en el balance de las ventas, señaló el empresario, al referir que la cámara realiza un censo de las afectaciones que habrían tenido los establecimientos, debido que fue limitado el número de negocios que operaron el domingo con servicio a domicilio.

“Desgraciadamente sí tuvimos una caída en venta, el domingo para nosotros es sumamente significativo ya que es cuando salen las familias a compartir y convivir dentro de los restaurantes; como empresarios también consideramos que debemos poner nuestro granito de arena para romper con esta cadena de contagios, sabiendo que la prioridad número uno es la salud, no sólo para el gobierno, sino también para nosotros como empresarios, porque nuestros colaboradores son la parte más sensible que tenemos para nuestros negocios”, comentó.

Entorno al aumento de contagios de Covid-19 y las nuevas medidas que se implementan para incidir en la pandemia, este sector no ha logrado tener una plena recuperación económica, por lo que las últimas expectativas favorables para el año están concentradas en las fiestas decembrinas.

A pesar de ello, el sector privilegiará operar en apego a los protocolos sanitarios, para evitar riesgos de generar nuevos brotes del nuevo coronavirus.

“Todas las circunstancias que se están presentando no nos ayudan a tener una recuperación favorable, aunque esperemos que estas fechas de diciembre haya más movimiento, pero sí seremos muy cautelosos y cuidadosos en no romper los protocolos y cumplir con todas las normativas para no volver a caer en un confinamiento, que esto sería sumamente catastrófico, ahí si perderíamos muchísimas empresas y muchísimos empleos”, acotó.

En el estado radican más de 9,500 establecimientos de venta de bebidas y alimentos, que en conjunto emplean a 60,000 personas de manera directa y 120,000 indirectamente.

Suspenden a 37 establecimientos

Frente a la entrada en vigor de las nuevas disposiciones estatales, en la semana del 23 al 29 de noviembre, en el estado se suspendieron 37 establecimientos, se dispersaron 12 eventos sociales, 346 verificaciones y se emitieron 429 recomendaciones, de acuerdo con reportes de la Unidad Especializada AntiCovid.

Solamente en la capital del estado se 16 establecimientos por incumplir protocolos de seguridad: una institución de préstamos, un gimnasio, dos canchas de fútbol, una tienda de autoservicio, una tienda de manualidades, un restaurante, dos taquerías, una escuela, dos restaurante-bar, tres bares y una pelea de gallos.

