Guadalajara, Jal. El proyecto para detonar la inversión en grandes desarrollos turísticos en la zona de Costalegre, el segundo destino de playa más importante de Jalisco, no se pudo concretar como planeaba el gobierno estatal en la actual administración, debido a los recortes presupuestales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

“Desafortunadamente los recortes a nivel federal nos impactaron severamente; no se ejecutó la obra del libramiento de Puerto Vallarta que es básica para detonar Costalegre, no se concluyó el proyecto de la ampliación y modernización de la carretera 200 y básicamente estos dos ingredientes fueron determinantes para que no hubiese un crecimiento mayor en la oferta (hotelera)”, admitió el titular de la Secretaría de Turismo de Jalisco (Secturjal), Enrique Ramos Flores.

Advirtió que no obstante que se encuentran en construcción los hoteles Four Seasons y el Cheval Blanc del grupo Louis Vuitton Möet Hennessy, al menos otros dos desarrollos turísticos importantes no se pudieron concretar debido a la falta de infraestructura carretera que acerque el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta a Costalegre.

“Sí hay crecimiento en la oferta, están en proceso de construcción dos hoteles muy importantes que de alguna manera nos van a ayudar a posicionar la zona; sin embargo, hasta que no logremos concretar estos dos proyectos carreteros, va a ser muy difícil que podamos, a base de promoción, de esfuerzo, acrecentar el flujo de visitantes a la zona”, explicó Ramos Flores.

pista aérea de Chalacatepec

Según el funcionario estatal, ni el retraso en la construcción de la pista aérea de Chalacatepec, derivado de problemas con el ejido José María Morelos, propietario de los terrenos, generó tanta afectación al proyecto turístico de Costalegre como la cancelación de los proyectos carreteros que acortarían la distancia con Puerto Vallarta.

“La pista de Chalacatepec viene siendo una suerte de aspirina, un aliciente para este proceso, pero para que haya un flujo y un detonar masivo de turismo en la zona es necesario acercar virtualmente el aeropuerto de Puerto Vallarta a la zona, mientras que no tengamos el libramiento de Puerto Vallarta, esto no se podrá dar”, aseveró el titular de Secturjal.

El gobierno estatal proyectaba, desde el 2015, que la pista aérea de Chalacatepec estuviera lista para recibir vuelos privados para los hoteles de lujo que se construyen en la zona, pero según Ramos Flores, será hasta el 2019 cuando la pista estará en operación.

Costalegre está conformada por los municipios costeros de La Huerta, Tomatlán y Cabo Corrientes.

A inicios de la actual administración, la SCT proyectó la construcción de la carretera 200 que conectaría Melaque y Barra de Navidad con Puerto Vallarta a través de una vía de 191 kilómetros en los que se invertirían 3,000 millones de pesos, pero el proyecto fue cancelado por los recortes presupuestales de la dependencia federal.

Actualmente en Costalegre predominan los hoteles de tres y cuatro estrellas en las playas de Barra de Navidad, La Manzanilla, Cuastecomates y Melaque; mientras que entre el turismo extranjero, sobre todo europeo, son famosos los desarrollos ecoturísticos de lujo como Careyes y El Tamarindo.

