Cancún, QR. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, presentó el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2022, partiendo de un diagnóstico que ubica a la entidad en los últimos lugares a nivel nacional, en indicadores económicos y sociales como transparencia gubernamental y cobertura de servicios de salud.

El mandatario indicó que el desarrollo turístico ha beneficiado de forma desproporcionada a unos pocos y desfavorecido a la gran mayoría, pues actualmente 36% de la población vive en pobreza y 20% no tiene garantizada su alimentación diaria, lo que coloca a una quinta parte de la población quintanarroense en pobreza extrema.

Por otra parte, mencionó que Quintana Roo se ubica en el sitio número 27 a nivel nacional en inversión en servicios de salud, además de que sólo 28% de la población está afiliada al Seguro Popular, teniendo como consecuencia la tasa de mortalidad infantil de 283 fallecimientos por cada 100,000 habitantes.

Recibimos un estado con desigualdades lacerantes, y éstas se refieren a que en Quintana Roo hay empleo, pero casi 50% de la población trabaja en la informalidad. Hay trabajo pero no hay ni certeza, ni seguridad social; es un estado cuya concentración de la actividad económica se ubica en casi 90% en actividades terciarias, principalmente el turismo, mientras que los demás sectores han sido desatendidos , expuso el mandatario durante la presentación del PED en la Universidad del Caribe.

Agregó que 14% de las escuelas ni siquiera tienen agua potable y menos de la mitad de los planteles en todo el estado tienen instalaciones deportivas; a lo que se suma un rezago educativo preocupante , pues más de 40,000 niñas y niños no tienen acceso a la educación y la deserción escolar alcanza niveles de 70 por ciento.

El crecimiento desarticulado de las regiones y las actividades económicas responde al modelo de gobierno anquilosado y con un enfoque cortoplacista que se ha arraigado con el paso de los años en la entidad, propiciando el desaprovechamiento de los sectores estratégicos e impidiendo la diversificación económica, lo que ha llevado a la pérdida de competitividad; tal como lo refleja el Instituto Mexicano de Competitividad (Imco) en su Índice de Competitividad Estatal, al pasar el estado de la posición 12 en el 2015 a la 13 en el 2016 , manifestó el gobernador.

Quintana Roo también es último lugar en eficiencia regulatoria y ocupa la posición 25 en facilidades para abrir un negocio, según el más reciente reporte Doing Business 2015. Ocupamos el penúltimo lugar en índice de impunidad y también el penúltimo lugar en delitos no denunciados. (Además) recibimos la deuda estatal per cápita más grande del país, y somos el último lugar en el índice de información presupuesta. Es decir, teníamos un gobierno opaco que excluía a la sociedad de sus decisiones , añadió el Ejecutivo estatal.

Propuestas

Ante este panorama, el PED, elaborado con propuestas ciudadanas vertidas en diferentes foros, propone como meta principal la generación de más y mejores oportunidades , explicó Joaquín González.

Para ello, el PED se divide en cinco ejes estratégicos: desarrollo y diversificación económica con oportunidades para todos; gobernabilidad, seguridad y estado de derecho; gobierno moderno, confiable y cercano a la gente; desarrollo social y combate a la desigualdad, y crecimiento ordenado con sustentabilidad ambiental.

Entre los grandes proyectos de inversión mencionados, se encuentra el del transporte lagunar para Cancún, el tren Cancún-Chetumal con inversión público-privada, así como la creación de la llamada Ciudad Administrativa Gubernamental, que concentraría en un solo punto todas las oficinas de gobierno.

El mandatario detalló que se incluyenA ocho líneas de acción para escalar las estadísticas nacionales y posicionar a Quintana Roo dentro de los primeros 10 lugares al terminar la administración; además de un saneamiento de las finanzas públicas para saldar la deuda sin afectar el gasto público social.

jvazquez@eleconomista.com.mx