Monterrey, NL. El estado con mayor porcentaje de personas ocupadas –formal e informal-, que tienen acceso a instituciones de salud, es Nuevo León, con el 60%, mientras que el promedio nacional es del 40% y la entidad con menor porcentaje de ocupados con acceso a la salud es Chiapas.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Nuevo León, realizó un análisis con datos del Índice de Competitividad Estatal 2021, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), donde destaca que en la entidad el 60% de la población ocupada recibe servicios de salud, siendo el porcentaje más alto en todo el país.

A nivel nacional el promedio de las 32 entidades federativas es del 40% de la población ocupada, con acceso a instituciones de salud; este porcentaje mejoró dos puntos porcentuales, con respecto al año anterior.

El subíndice de Sociedad incluyente, preparada y sana del Índice de Competitividad Estatal 2021, mide la calidad de vida de los habitantes a través del acceso que tienen a bienes y servicios agrupados en las áreas de inclusión, educación y salud.

Iván Rivas Rodríguez, director de Coparmex Nuevo León, lamentó que sólo 40% de la población que realiza una actividad productiva en el país tenga acceso a los servicios de salud.

“Aunque en Nuevo León ese porcentaje es mayor, sigue habiendo muchas personas que a pesar de contribuir a la economía no reciben servicios de salud, esto es injusto”, destacó.

El servicio de salud es fundamental para las familias, expresó, sobre todo en este periodo de pandemia de Covid-19.

“La política pública debe dirigirse a mejorar el acceso a servicios de salud de todos los mexicanos, sin salud no hay trabajo, no hay ingresos, no hay economía. Las familias lo necesitan”, precisó el directivo.

