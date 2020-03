Guadalajara, Jal. Contrario a la disposición del gobierno federal, en Jalisco la suspensión de clases será desde este martes 17 de marzo para todo en nivel básico de educación, anunció el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez.

Luego de sostener una reunión este domingo con los integrantes de su gabinete, el mandatario jalisciense señaló que el estado no esperará cuatro días más para suspender clases a partir del 20 de marzo como decidió el gobierno federal.

“La única manera de poder evitar que el virus se propague de una manera más importante es tomar medidas de aislamiento social y que estas medidas se tomen a tiempo y de la manera correcta”, subrayó Enrique Alfaro a través de un video en sus redes sociales.

Destacó su desacuerdo con la forma en que el gobierno de la República ha enfrentado la pandemia por Coronavirus.

“Las clases se tienen que suspender ya. Es absurdo aplazar por cuatro días más la decisión que hoy puede tener efectos muy importantes en términos de prevención. Aquí en Jalisco hemos tomado la decisión de que las clases se suspenden a partir del día martes en educación básica”, dijo el titular del Ejecutivo.

Enrique Alfaro explicó que el gobierno de Jalisco se ha informado sobre la manera en que otros países como Japón, Hong Kong y Singapur han enfrentado la crisis tomando medidas difíciles pero a tiempo.

“Lo hicieron previendo la circunstancia que se podía enfrentar y esa es la diferencia con países como Italia y España que no hicieron lo que tenían qué hacer y hoy están pagando las consecuencias de su omisión”, refirió.

“Jalisco no va a ser omiso; nosotros no compartimos el mensaje de que hay que estar tranquilos, hay que estar activos, conscientes y preparados, no con pánico pero sí todos asumiendo la responsabilidad”, puntualizó.