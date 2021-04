Querétaro, Qro. Durante el cuarto trimestre del 2020, Querétaro registró a 184,248 personas ocupadas en el sector informal, cifra que se encuentra por encima en 16% de los 158,839 reportados en el cuarto trimestre del 2019, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Sin embargo, las mujeres reportaron el mayor incremento en población ocupada en el segmento informal, al pasar de 51,518 en el cuarto trimestre del 2019 a un alza de 32.9% en relación con las 68,444 mujeres que confirmaron este indicador al concluir el 2020.

En contraste, el número de hombres ocupados en el sector informal avanzó 7.9%, de 107,321 a 115,804, detalla información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante el cuarto trimestre del 2019, la tasa de informalidad de la población ocupada en el estado fue de 41.27%, mientras que en el mismo periodo del 2020 fue de 42.80%, es decir, hubo un alza de 1.53 puntos porcentuales entre ambos periodos.

En el último lapso del 2019, la tasa de informalidad laboral, con base en la población ocupada no agropecuaria, fue de 39.61%, al año siguiente, en igual lapso del 2020, llegó a 40.88%, presentando una variación de 1.27 puntos porcentuales.

Necesidad de ingresos

En el marco del Covid-19, organismos empresariales vinculados al sector comercio han detectado mayor presencia de la actividad informal en la entidad federativa, tras los rezagos que trajo la pandemia a la economía local y al mercado laboral.

El presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope), delegación Querétaro, Sergio Martínez de León, expuso que desde la cámara se percibe un aumento en el establecimiento de negocios informales, ante la necesidad de ingresos que tienen la población que pasó al desempleo o cuyo negocio quebró.

Ante el establecimiento de comerciantes ambulantes en el Centro Histórico de la capital, refirió que es percibido como una competencia desleal, frente a los negocios formales que cumplen con el pago de impuestos.

“La percepción del comercio informal ha crecido, no tenemos datos duros de cuánto, pero hay una cifra negra grandísima en el sentido de que muchos afiliados cierran y no nos notifican. Por supuesto que nos afecta, es una competencia desleal, el consumidor se lleva por lo atractivo del precio, pero no hay seguridad de adquirir un producto de calidad. Ha incrementado 30% el comercio informal en promedio. Hay personas que se quedaron sin empleo”, pronunció.

El censo económico del 2019 del Inegi reporta en Querétaro 115,532 establecimientos contabilizados en el estado, 47.1% (54,416) son informales y 52.9% formales (61,116).

El total de establecimientos identificados en la entidad emplean a cerca de 833,477 personas, 90.3% labora en negocios formales y 9.7% en unidades informales.

