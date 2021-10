Cancún, QR. El dirigente de los hoteleros de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos, Roberto Cintrón Gómez, llamó a acelerar el proceso de promoción turística, pues reconoció que el auge actual del sector en el estado podría diluirse una vez que se normalice la competencia internacional.

“No se vale que en base a que nosotros reducimos los precios tengamos estos índices de ocupación y no podamos acceder a mejoras tarifas porque no estamos participando en muchos foros y no hay una manera o una presencia institucional, es momento de hacer algunos cambios”, afirmó.

El líder hotelero comentó lo anterior en referencia a que Quintana Roo no participará en la World Travel Market de Londres en noviembre próximo, ya que aunque aún existen restricciones para el ingreso de mexicanos a ese país, se pudieron desplegar estrategias alternativas para que mediante terceros se contrataran espacios en el encuentro de negocios, para garantizar la presencia del Caribe mexicano en Europa.

Cintrón Gómez insistió en que la competencia de Quintana Roo está promoviéndose “muy agresivamente en las ferias internacionales, con patrocinio de eventos y stands muy coloridos”.

“Lo que no podemos es perder presencia en ningún mercado, porque se los juro, y ya es hasta indignante, que a las ferias que vayamos la presencia de nuestros principales destinos competidores siempre está ahí, patrocinan las ferias, tienen stands de lujo, tienen una presencia que se ve coordinada con todos los empresarios de sus áreas, y eso a mí en lo personal y a muchos de mis colegas nos causa mucha molestia”, expuso.

“Es el momento de hacer cambios de las personas que entorpezcan estos esfuerzos, no podemos seguir esperando y no podemos seguir diciendo que las ocupaciones bajan porque hay más oferta hotelera o porque los Airbnb crecieron de manera desmedida, la responsabilidad de un Consejo de Promoción Turística del estado que sea o del país que sea es incrementar el número de turistas, y si se incrementa la oferta hotelera incrementar las acciones para mantener cuando menos los mismos niveles que se tenían antes de ese incremento de la oferta”, dijo el hotelero.

Alex Zozaya, actual vicepresidente del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, comentó que “el turista que hoy que tiene Quintana Roo es prestado", pues cuando otros destinos reabran, la competencia será muy dura y el Caribe mexicano podría perder la importante cuota de mercado que actualmente tiene.

“Tenemos un turismo prestado, que en otras épocas no estaría por aquí al no haber mucha competencia con otros destinos y con el mercado de cruceros, pero volverá fuerte con tarifas baratas. Al momento que reabra Europa, o los demás destinos del Caribe no va a llegar el mismo turismo a Cancún”, aseveró.

“México tiene la ventaja del turismo estadounidense, que puede venir sin ninguna restricción y ahora es de los pocos lugares que tiene para viajar a corto plazo. Si pensamos que esto llegó para quedarse es un grave error”, añadió el también empresario hotelero.

