Cancún, QR. En el marco del arranque del Cancún Travel Mart 2021, el Consejo de Promoción Turística estatal anunció la reanudación de vuelos de la touroperadora europea TUI desde Manchester, con cuatro frecuencias por semana desde Londres, tres veces por semana, al Caribe mexicano, además de que el próximo viernes también reanuda British Airways con un vuelo diario.

Darío Flota Ocampo, director del CPTQ, confirmó, sin embargo, que no habrá presencia de Quintana Roo ni del país en el World Travel Market que se realizará en Londres en noviembre próximo, pues aunque México salió de la lista roja del gobierno británico, la medida sólo favorece la salida y el reingreso de ingleses a su país; el certificado que emite el gobierno mexicano para las personas que ya están vacunadas contra el Covid-19 no es reconocido por las autoridades británicas, por lo que no hay ingreso aún de mexicanos a Gran Bretaña.

El funcionario expuso que el que ya se restablezcan los vuelos desde ese país, que antes de la pandemia era el primer emisor de viajeros desde Europa permitirá una acelerada recuperación de ese mercado.

Añadió que además de los vuelos desde Londres, la touroperadora TUI está por anunciar para invierno vuelos desde Austria, Bélgica, Finlandia y Suecia hacia el Caribe mexicano, además de que está ya confirmado que en diciembre reinicia vuelos KLM desde Amsterdam, por lo que una vez que se confirmen estas conexiones se podrá dar por restablecida a 100% la comunicación aérea con Europa.

Cierre de año

Flota Ocampo expuso que esto permite anticipar un cierre de año con poco más de 10 millones de turistas de pernocta en las más de 115,000 habitaciones hoteleras del estado, lo cual implica una recuperación de casi 80% de los niveles prepandemia, cuando en el 2019 se captaron 13 millones de turistas de pernocta en todo el estado, sin contabilizar los 5.5 millones de turistas de cruceros que ese año captaron Cozumel y Mahahual.

Previamente la expectativa dada a conocer por la Secretaría de Turismo de Quintana Roo era de un estimado de 12 millones de visitantes.

Flota Ocampo dijo que no deja de ser una muy buena cifra de recuperación, en comparación con otros destinos internacionales en los que aún hay muchas restricciones sanitarias.

Al respecto, Andrés Aguilar Becerril, secretario de Turismo estatal, expuso que las expectativas se han ido modificando según ha cambiado el semáforo epidemiológico del estado, lo cual implica que la meta de 10 millones de turistas con los que se espera cerrar el año depende en mucho de que se mantengan los protocolos sanitarios con rigurosa aplicación, pues un cambio en el color del semáforo volvería a limitar los aforos en los hoteles, impidiendo capitalizar la actual demanda de viajes y hospedaje que habrá en la temporada invernal de este año.

