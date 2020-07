Monterrey, NL. Los gobernadores de la Alianza Federalista que conforman los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Jalisco, Colima, Chihuahua, Guanajuato, San Luis Potosí y Aguascalientes coincidieron en que es indispensable y oportuno realizar a la brevedad una Convención Nacional Hacendaria para que haya una justa distribución de los recursos públicos en las entidades federativas.

“No solamente hay condiciones, sino que es indispensable que convoquemos a una Convención Nacional Hacendaria, porque el principal problema del crecimiento de la pobreza y desigualdad es por una injusta distribución de la hacienda pública”, mencionó el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, en la reunión interestatal que se realizó en Durango.

Expuso que no es posible que a algunas entidades federativas se les asignen casi 11,000 pesos per cápita y en otras no llegue ni a 5,000 pesos per cápita.

El mandatario recordó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no se les debe nada a los gobernadores y que se les ha dado lo que corresponde por ley.

“Para empezar hay una Ley de Coordinación Fiscal totalmente endeble, que no tiene asidero, producto de voluntades, se fraguó hace 45 años, cuando era presidente José López Portillo (...) Ella nos tiene atados, por cada peso que se recauda la Federación, a través del monopolio que establecieron, el gobierno se queda con 80% y a los estados y municipios les reparte 20%”, añadió.

Lamentó que cada día se agregan más tareas y responsabilidades a los gobiernos estatales; por ejemplo, en materia de salud, educación y seguridad donde sólo son coadyuvantes y la responsabilidad debe recaer en la Federación.

Recaudación

Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, recordó que quienes sostienen al gobierno central son los estados a través de la recaudación de impuestos.

“No hay equidad en los recursos, hay estados que no cuentan con las características que tenemos nosotros (la Alianza Federalista), por eso es tan importante que se convoque esta Convención Nacional Hacendaria para que haya una verdadera distribución equitativa de los recursos”, sentenció.

