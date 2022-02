Cancún, QR. Los mandatarios de Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco, así como representantes de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, firmaron la Carta de Intención para el Desarrollo Sostenible del Futuro del Sur-Sureste del país, durante la primera jornada del tercer encuentro (23 y 24 de febrero) de gobernadores de esta región con el embajador de Estados Unidos en México, Kenneth Lee Salazar.

Al encuentro, que inició ayer en Cancún, asisten también la American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham), la ONG The Nature Conservancy (TNC) y la U.S. Agency for International Development para apoyar los esfuerzos de los gobiernos subnacionales en materia ambiental, el fomento a la conservación y el desarrollo económico de la región sur-sureste de México.

El embajador dio a conocer que son viables más de 30 millones de dólares de inversión para los estados del sur-sureste de México mediante el referido acuerdo, toda vez que los estados firmantes se comprometen con el desarrollo sustentable en la zona.

En declaraciones posteriores, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, aseguró que existe la posibilidad de incrementar el monto hasta los 90 millones de dólares, con el objetivo de proteger un total de 350,000 hectáreas de selva maya, que es una superficie mayor a la de la Ciudad de México.

Lo anterior dependerá de los proyectos que de manera periódica presenten cada uno de los estados del sur-sureste, cuya viabilidad será evaluada por The Nature Conservancy.

Líneas de coordinación

La carta declara la intención de adoptar líneas de coordinación para implementar políticas, planes y estrategias conjuntas para lograr un sureste sostenible, racionalizando los recursos naturales y atendiendo a las poblaciones más vulnerables; promover la atracción de inversiones con criterios de sustentabilidad, y soluciones basadas en la naturaleza.

También permite incentivar la creación de empleos relacionados con el uso sostenible de recursos naturales y coordinar la atención conjunta a las amenazas y oportunidades relacionadas al cambio climático tanto en mitigación como adaptación.

Otros de los acuerdos logrados fue impulsar una agenda para la digitalización de la economía de esta región del país, además de apoyar una alianza con Centroamérica para llevar inversión, desarrollo sostenido y con ello detener las causas que originan la migración hacia el norte del continente.

“Acordamos trabajar en atraer más inversión y más turistas norteamericanos; trazar agendas de viajes y turismo entre sectores privados y públicos de ambos países”, explicó en conferencia al término de la primera jornada de la reunión el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.

Los gobernadores, empresarios y funcionarios de los estados invitados también conocieron el avance actual del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el cual busca vincularse con el Tren Maya y enlazar los distintos parques industriales de la región, incluido el de Chetumal para detonar la logística del traslado de mercancías hacia toda la región.

El embajador destacó la importancia de la conservación del medio ambiente en el desarrollo económico de la región, en donde proyectos de infraestructura como el proyecto del Istmo “detonarán más comercio en nuestros países y mejorará el movimiento de mercancías que vienen de América Latina y de Europa”.

Indicó que “éste es un ejemplo de una nueva era en la relación entre México y Estados Unidos, así como de las acciones reales para beneficiar a la gente que surgen de la coordinación entre la Embajada de los Estados Unidos, los gobiernos estatales, el gobierno de México y el sector privado”.

Histórica relación

En conferencia, Kenneth Lee Salazar dijo que en el tema de seguridad trabajan “como nunca antes en la historia de Estados Unidos con México, así tan cerca y así lo va a ser”.

“Lo más importantes es la seguridad, que no haya impunidad y en eso la llevamos muy bien con el gobierno mexicano, en el marco de la seguridad bicentenaria que lanzamos el 11 de octubre, ahí están los acuerdos en los que estamos trabajando muy bien con todas las agencias del gobierno mexicano”, añadió.

Además, de los funcionarios, el encuentro contó con la presencia de una delegación de 17 empresas AmCham, entre las que se encuentran Amazon, Fedex, Honeywell, Meta, Google, entre otras, la cual compartió recomendaciones puntuales para impulsar la recuperación económica y sentar las bases para una economía más resiliente, a partir de una mayor integración binacional y el desarrollo de la región sur-sureste.

También se firmó un convenio entre AmCham y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico para capacitar a las pequeñas y medianas empresas en habilidades digitales.

estados@eleconomista.mx