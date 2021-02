Durante el primer mes del presente año, los estados de la frontera norte del país presentaron los mejores resultados en generación de empleo formal, mientras la Ciudad de México continuó como la entidad con la mayor merma.

De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 22 estados crearon trabajos asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mostrando signos de recuperación en su mercado laboral tras las pérdidas que sufrieron a causa del Covid-19, particularmente en los meses de abril y mayo del año pasado, que fueron de total confinamiento y paro de actividades no esenciales.

A nivel nacional se registraron 47,919 plazas. El podio lo integraron Baja California (generación de 16,110), Sonora (12,003) y Chihuahua (9,968). A estos territorios le siguieron Nuevo León (8,907 plazas nuevas), Aguascalientes (7,241), Sinaloa (7,148), Jalisco (6,755), Coahuila (5,533) y Querétaro (4,631).

Estos resultados demuestran que al inicio del 2021 los gobiernos estatales que exhibieron una mejor dinámica laboral fueron los de la frontera norte, cuyo común denominador es que forman parte del programa federal de zona libre (beneficios fiscales, homologación del precio del combustible con Estados Unidos y aumento al doble del salario mínimo). Además, por su ubicación geografía, dependen en mayor medida de la recuperación de la economía de la Unión Americana.

Otras entidades que destacaron en la generación de empleos formales durante enero fueron Guanajuato (4,596 trabajadores asegurados en el IMSS), Tamaulipas (4,574), San Luis Potosí (3,630), Hidalgo (2,514), Durango (1,970) y Tabasco (1,148).

En el otro polo se colocó la Ciudad de México, al ser la entidad con la mayor pérdida de empleos (28,769) -desde enero y a inicios de este mes, cuando la urbe estaba en rojo, ya se había autorizado la reapertura de diferentes giros para reactivar la economía capitalina (a partir de este lunes pasa a color naranja del semáforo epidemiológico)-.

Los otros estados con bajas laborales fueron Zacatecas (588 bajas en el Seguro Social), Oaxaca (1,130), Baja California Sur (2,349), Chiapas (2,600), Michoacán (2,674), Quintana Roo (2,976), Veracruz (3,503), Guerrero (3,810) y Puebla (4,029).

En este contexto, según el Coneval, uno de los efectos esperados como resultado de la emergencia sanitaria es el aumento de la tasa de desocupación y la disminución del ingreso de los hogares, incrementando el número de la población en situación de pobreza por ingresos. “Esto, como resultado de la contracción de la producción y del consumo nacional e internacional, así como las restricciones al sector de turismo y el comercio al por menor por las medidas para disminuir el contacto entre las personas y contener los contagios. Al no generarse un ingreso producto de las actividades económicas, los empresarios no cuentan con los recursos para mantener el ingreso completo de los trabajadores o no pueden mantener a flote sus empresas”, se lee en el documento Panorama Covid-19.

Incentivos al empleo

En este sentido, se identificó que 192 de las acciones o programas de las entidades tienen una alineación dentro de las cinco dimensiones del empleo formal: subsidios al empleo parcial o total de las cuotas patronales; incentivos fiscales; extender los vencimientos de créditos; créditos a micro y pequeñas empresas; y créditos para crear negocios o fortalecerlos.

De estas cinco dimensiones, las acciones que los estados han implementado en mayor número son para ofrecer incentivos fiscales a las empresas y el otorgamiento de créditos a micro y pequeñas empresas. El otorgamiento de créditos a la micro y pequeñas empresas se implementa en 28 entidades, mientras que 22 estados ofrecen incentivos fiscales. Todas las entidades realizaron o implementaron al menos una acción o programa acerca del tema del empleo formal.

Algunos programas y acciones estatales dirigidos al otorgamiento de créditos exigen que los recursos se utilicen para cubrir gastos de operación e insumos y el pago de salarios, como en el caso de acciones y programas en Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México.

Sobre los incentivos fiscales, algunas entidades como Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas han ofrecido exención o condonación de pago del impuesto sobre hospedaje o estímulos o condonación al impuesto sobre nómina.

Los gobiernos locales con el mayor número de programas y acciones en materia de empleo formal son Yucatán con 20, Colima con 11 y San Luis Potosí y Michoacán con 10 cada una.

Los gobiernos locales con el mayor número de programas y acciones en materia de empleo formal son Yucatán con 20, Colima con 11 y San Luis Potosí y Michoacán con 10 cada una.

rodrigo.rosales@eleconomista.mx