El Tren Maya y sus negocios adicionales

El Tren Maya, empresa operada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), se encuentra en pleno proceso de búsqueda de ingresos adicionales que le permitan acelerar su equilibrio financiero, por lo cual ya tiene registradas marcas para una revista, cafeterías o una firma de administración de negocios comerciales, al contar con un potencial de 37 estaciones en su circuito de 1,500 km.

Durante el 2025, sus ingresos por venta de bienes y prestación de servicios sumaron 541.8 millones de pesos y sus gastos de funcionamiento fueron casi ocho veces mayores: 4,221.7 millones de pesos.

“El Tren Maya bien administrado puede lograr su punto de equilibrio (en 2030) y generar ingresos para el Estado Mexicano, sobre todo cuando se suma el servicio de transporte de carga. Ese es el objetivo que nos hemos planteado alcanzar, sin sacrificar el sentido social y ambiental de la empresa”, menciona su Programa Institucional 2025-2030.

Además, en su afán de sumar pasajeros hizo alianza con el equipo Los Leones de Yucatán de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), que recién comienza temporada, y ya tienen en sus redes una campaña de promoción titulada: Tren Maya te lleva al juego.

Las marcas registradas al momento por firma a cargo del Ejército ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), de la misma manera que hace una empresa privada para buscar detonar nuevos negocios son:

Revista Tren Maya : al igual que otros medios de transporte se pretende generar contenido para los pasajeros incorporando publicidad de marcas o destinos.

: al igual que otros medios de transporte se pretende generar contenido para los pasajeros incorporando publicidad de marcas o destinos. Cafetería Tren Maya : se busca instalar en las estaciones del recorrido y, eventualmente, en los hoteles y parques del Grupo Mundo Maya con productos locales.

: se busca instalar en las estaciones del recorrido y, eventualmente, en los hoteles y parques del Grupo Mundo Maya con productos locales. BTM Tren Maya : con esta marca se quiere otorgar asesoría para la administración de negocios comerciales y publicidad.

: con esta marca se quiere otorgar asesoría para la administración de negocios comerciales y publicidad. Clase Premier Tren Maya: al ofrecer diversas clases de servicio en los recorridos ferroviarios, se analiza contar con un estándar de mayor nivel, como los que tienen las líneas áreas de servicio completo.

Emprendimiento, una opción

Debido a que el 16 de abril se celebró el Día Mundial del Emprendimiento, la empresa Tren Maya aprovechó para difundir un mensaje al respecto a la sociedad:

“¿Buscas el lugar ideal para hacer crecer tu negocio? En el marco del Día Mundial del Emprendimiento, este es el momento perfecto para dar el siguiente paso. Haz que tu emprendimiento esté donde las oportunidades suceden todos los días. Las estaciones del Tren Maya pueden ser el impulso que estás buscando. Conoce nuestros esquemas, beneficios y opciones pensadas para ti”, difundió el área de Servicios Comerciales.

La idea es promover la renta de locales comerciales ubicados en las estaciones del circuito que atraviesa Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco.

A los interesados les prometen: un plan de negocio personalizado, costos adaptados al tipo de estación, opciones de tamaño de local y modalidades de pago flexibles.