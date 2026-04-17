Líbano prepara "un acuerdo permanente" tras el alto al fuego con Israel

Líbano trabaja en "un acuerdo permanente" con Israel tras el alto al fuego que entró en vigor el viernes, afirmó su presidente, Joseph Aoun.

"Nos encontramos en una nueva fase", declaró Aoun en su primer discurso a la nación desde que se estableció la tregua.

"Una fase de transición (...) para trabajar en un acuerdo permanente que proteja los derechos de nuestro pueblo, la unidad de nuestro país y la soberanía de nuestra nación", agregó.

Aoun consideró que las conversaciones directas entre Líbano e Israel, dos países que están en estado de guerra desde 1948, no son "un signo de debilidad o una concesión", y prometió no "ceder ni un ápice del territorio nacional".

"Hoy, estamos negociando por nosotros mismos (...), ya no somos un peón en el juego de nadie, ni el escenario de las guerras de nadie, y no lo volveremos a ser nunca más", insistió.

Líbano se vio arrastrado a la guerra regional cuando el movimiento islamista Hezbolá, apoyado y financiado por Teherán, atacó Israel el 2 de marzo en represalia por la muerte del guía supremo iraní Alí Jamenei en el primer día de bombardeos de Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la tregua el jueves y dijo que espera que Aoun y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reúnan en la Casa Blanca "en los próximos cuatro o cinco días".

Aoun agradeció a "todos los que han contribuido a la realización del cese el fuego, comenzando por mi amigo, el presidente estadounidense Donald Trump", dijo, así como a Arabia Saudita.

El cese de hostilidades inició a las 21:00 horas (tiempo GMT) del jueves, luego de un mes y medio de enfrentamientos que en el lado libanés ya causaron 2,300 muertos y más de un millón de desplazados.

Desde el inicio del mandato de Aoun y del primer ministro Nawaf Salam el año pasado, Beirut ha tomado varias decisiones sobre Hezbolá, en especial un compromiso para el desarme del movimiento chiíta luego de un cese el fuego finalizado en noviembre de 2024 para poner fin a un conflicto previo con Israel.

El gobierno libanés también prohibió las actividades militares del grupo, el único que conservó las armas luego de la guerra civil de 1975 a 1990 en nombre de la "resistencia" contra Israel.