El médico Fernando Cuauhtémoc Pérez Jiménez, acompañado de familiares, se entregó voluntariamente este jueves a las autoridades judiciales de Chiapas, por ser señalado por la Fiscalía estatal como presunto acosador de la médico pasante Mariana Sánchez Dávalos, de 24 años de edad, asesinada y su cuerpo localizado el pasado 24 de enero. “Hoy voy a enfrentar la ley de todas las acusaciones que se me imputan”, expresó.

Cabe destacar que el 9 de febrero pasado, un juez de control en Chiapas ordenó la aprehensión del médico Fernando Cuauhtémoc Pérez Jiménez, por ser señalado como el presunto acosador sexual de la joven.

Mediante un video subido a las redes sociales, el médico Fernando Cuauhtémoc Pérez Jiménez negó las acusaciones en su contra, y señaló que él y sus familiares han sido víctimas de persecución por parte de la fiscal Martha Hernández.

“Mi nombre es Fernando Cuauhtémoc Pérez Jiménez. En base a las acusaciones que se me imputa en medios de comunicación, me voy a entregar de manera voluntaria a lo que corresponda legalmente este tribunal de enjuiciamiento para resolver el caso del que se me está inculpando (de manera falsa), para establecer la situación en que ocurrió en el centro de salud de Nuevo Palestina.

“Me están acusando de situaciones delicadas en el que cual yo nunca he incurrido en esas situaciones que se imputan, pero legalmente la ley ha sido injusta con nosotros, con la familia, desde los domicilios de mi familia en Tuxtla Gutiérrez. En Yajalón, en el rancho de mi finado abuelo, hemos sido agredidos, violentados por las autoridades que convoca la fiscal Martha Hernández de la fiscalía de Chiapas.

El médico Fernando Cuauhtémoc Pérez Jiménez, acompañado de familiares, se entregó voluntariamente este jueves a las autoridades judiciales de Chiapas, por ser señalado por la Fiscalía estatal como presunto acosador de la médico pasante Mariana Sánchez Dávalos, de 24 años de edad, asesinada y su cuerpo localizado el pasado 24 de enero. “Hoy voy a enfrentar la ley de todas las acusaciones que se me imputan”, expresó.

Cabe destacar que el 9 de febrero pasado, un juez de control en Chiapas ordenó la aprehensión del médico Fernando Cuauhtémoc Pérez Jiménez, por ser señalado como el presunto acosador sexual de la joven.

Mediante un video subido a las redes sociales, el médico Fernando Cuauhtémoc Pérez Jiménez negó las acusaciones en su contra, y señaló que él y sus familiares han sido víctimas de persecución por parte de la fiscal Martha Hernández.

“Mi nombre es Fernando Cuauhtémoc Pérez Jiménez. En base a las acusaciones que se me imputa en medios de comunicación, me voy a entregar de manera voluntaria a lo que corresponda legalmente este tribunal de enjuiciamiento para resolver el caso del que se me está inculpando (de manera falsa), para establecer la situación en que ocurrió en el centro de salud de Nuevo Palestina.

“Me están acusando de situaciones delicadas en el que cual yo nunca he incurrido en esas situaciones que se imputan, pero legalmente la ley ha sido injusta con nosotros, con la familia, desde los domicilios de mi familia en Tuxtla Gutiérrez. En Yajalón, en el rancho de mi finado abuelo, hemos sido agredidos, violentados por las autoridades que convoca la fiscal Martha Hernández de la fiscalía de Chiapas.

“Vamos a enfrentar la situación legal en la que se me imputa. Yo sin miedo, estoy tembloroso, pero es parte de esto. Me voy a entregar de forma voluntaria, no hay necesidad de lujo de violencia de parte de la justicia que se imparte aquí en el estado de Chiapas”, expresó.

La joven Mariana Sánchez Dávalos era originaria de la Ciudad de México, pero vivía en casa de sus abuelos en Tuxtla Gutiérrez. Estudió la carrera de médico cirujano en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). Al someterse al concurso de residencias, fue asignada al centro de salud de Nueva Palestina, una comunidad indígena en el municipio de Ocosingo (Chiapas).

La madre de la joven contó a las autoridades judiciales de Chiapas que su hija le contó que era acosada por parte de un compañero médico.

El 7 de febrero, la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) informó de la detención de Analí “N”, directora del centro de salud de Nueva Palestina, vinculada al caso de la muerte de Mariana Sánchez Dávalos por su probable participación en el delito de abuso de autoridad.

El 3 de febrero, la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que un equipo federal coordinado por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana brinda apoyó a la Fiscalía de Chiapas en la investigación de este caso.

Mariana se convirtió a nivel nacional en un nuevo caso de protesta social por los feminicidios que ocurren en México.

“Vamos a enfrentar la situación legal en la que se me imputa. Yo sin miedo, estoy tembloroso, pero es parte de esto. Me voy a entregar de forma voluntaria, no hay necesidad de lujo de violencia de parte de la justicia que se imparte aquí en el estado de Chiapas”, expresó.

La joven Mariana Sánchez Dávalos era originaria de la Ciudad de México, pero vivía en casa de sus abuelos en Tuxtla Gutiérrez. Estudió la carrera de médico cirujano en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). Al someterse al concurso de residencias, fue asignada al centro de salud de Nueva Palestina, una comunidad indígena en el municipio de Ocosingo (Chiapas).

La madre de la joven contó a las autoridades judiciales de Chiapas que su hija le contó que era acosada por parte de un compañero médico.

El 7 de febrero, la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) informó de la detención de Analí “N”, directora del centro de salud de Nueva Palestina, vinculada al caso de la muerte de Mariana Sánchez Dávalos por su probable participación en el delito de abuso de autoridad.

El 3 de febrero, la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que un equipo federal coordinado por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana brinda apoyó a la Fiscalía de Chiapas en la investigación de este caso.

Mariana se convirtió a nivel nacional en un nuevo caso de protesta social por los feminicidios que ocurren en México.

rrg