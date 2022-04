Guadalajara, Jal. Aunque el Congreso de la Unión rechazó la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que el debate se centró en la injerencia de los sectores público y privado, el verdadero riesgo para los estados es que no existe un plan de inversión del gobierno federal para aumentar la infraestructura de transmisión y distribución de energía en el país.

Así lo advirtió el director de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco (AEEJ), Bernardo Macklis, quien dijo a El Economista que actualmente, la capacidad instalada permite abastecer 70% de la demanda de energía en el estado de Jalisco, pero hay empresas que no pueden aumentar inversiones en procesos productivos porque no existe capacidad para abastecerles de energía.

“No tenemos la capacidad en el país, en el sistema eléctrico nacional, de transmitir la energía, estamos topados, y no hay un plan real para poder incrementar la capacidad de nuestra infraestructura”, subrayó.

Según Macklis, independientemente del tipo de energía que se genere, el problema de fondo es que no hay infraestructura para distribuirla a los estados del territorio nacional.

Sólo en el caso de Jalisco, dijo, permanecen en stand by alrededor de 30 proyectos de generación de energías renovables, cuya inversión conjunta ronda los 3,000 millones de dólares, debido a que no existe la infraestructura para transmitir la energía y, por tanto, no se pueden incorporar al sistema, pese a que ya contaban con el permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

El funcionario estatal detalló que con base en la ley vigente, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) exige fuertes inversiones a las empresas generadoras para crear líneas de transmisión, lo que provoca que dichos proyectos de generación dejen de ser rentables y por esa razón se mantienen detenidos.

“Principalmente son proyectos de generación de energía solar fotovoltaica que se encuentran, en su mayoría, en Los Altos de Jalisco”, puntualizó Macklis.

Anualmente la demanda anual de energía en Jalisco es de entre 15 y 18 terawatts.

El director de la AEEJ anticipó que en los próximos meses o incluso años, seguirá la lucha en tribunales “si es que no hay algún otro intento en la actual legislatura federal para modificar la ley de la industria eléctrica”.

Ley estatal

Aunque la pasada Legislatura local trabajó en una iniciativa para que Jalisco contara con su propia ley de energía, el director de la AEEJ explicó que “mientras la transmisión y distribución sea un tema exclusivo de la Federación, es muy difícil que los estados tengan mayor injerencia”.

No obstante, dijo, existe un área de oportunidad en el tema de micro redes; es decir, desarrollar sistemas eléctricos estatales o regionales totalmente independientes del sistema nacional cuyo andamiaje jurídico sigue desarrollando el estado de Jalisco.

