Monterrey, NL. El gobierno de Nuevo León realizó la Feria del Empleo número 64 de este año, con la presencia de más de 100 empresas que ofrecieron 4,000 puestos de trabajo. Durante el año se han atendido 11,000 solicitudes de empleo, afirmó Adalberto Núñez Ramos, subsecretario del Trabajo, de la Secretaría de Economía y Trabajo estatal.

“Esta feria es de las más grandes, las que llevamos en el año son 64, cinco de ellas en este mes, tenemos más de 100 empresas y estamos ofertando 4,000 empleos”, para personas con oficios, para quienes inician su vida laboral o tienen alguna discapacidad, afirmó Núñez Ramos.

La Feria del empleo se realizó este miércoles en Cintermex, donde participaron empresas como Walmart, The Home Depot, Soriana, Hospital y Clínica Oca, Farmacias Benavides, Carterpillar, Prolec GE, Banco Azteca, 7 Eleven, entre otras firmas.

Entre los puestos que más se ofrecieron, había oportunidades para guardias de seguridad, cocineros, auxiliares de piso, cajeros, enfermeras, auxiliares de mantenimiento, gerentes de tienda, técnico de producción y personal de nutrición.

“Una de las causas por las que no se coloca una persona es por falta de formación, porque no tienen las habilidades, no viven cerca (del empleo) o no se cumple con sus expectativas de salario”, afirmó Gerardo Lozano Osuna, director del Servicio Estatal del Empleo.

Indicó que el rango del sueldo que se ofertó en la Feria de Empleo, fue desde 1,200 pesos a 3,000 pesos por semana.

Capacitación

Por su parte, el subsecretario del Trabajo estatal, explicó que clausuraron un curso de habilidades comerciales, enfocado en jóvenes que salen de la universidad, pero les faltan habilidades y competencias.

Los cursos tienen una duración de uno a tres meses y se imparten en instituciones educativas como El Ateneo, en centros de capacitación de algunas cámaras, entre ellas la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Este año se han invertido 40 millones de pesos en cursos de capacitación, con recursos del gobierno estatal y federal.

“Ahorita no se han establecido las reglas de operación del programa ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ y no sabemos si se van a empatar (con programas estatales)”, indicó Gerardo Lozano.

Autoempleo

Por otra parte, en 2018 se han aplicado 5 millones de pesos para programas de autoempleo y se entregan facturas a personas que fueron beneficiadas con algún equipo para iniciar su negocio.

“Por ejemplo, a quien instala un salón de belleza le entregamos todo el equipo, lo operan por un año y les entregamos la factura sin costo”, dijo Adalberto Núñez.

Para estos apoyos se le da preferencia a personas mayores de 50 años, madres solteras, personas con discapacidad o recién egresados de algún penal.