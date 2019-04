Querétaro, Qro. La gestión de recursos en el extranjero es una alternativa que persiguen empresas del sector logístico de las entidades federativas del país, particularmente Querétaro, mismas que trabajan en generar proyectos para esta industria y que puedan ser canalizados por medio de instancias internacionales.

A través de este tipo de esquemas y del desarrollo de proyectos estratégicos, se busca suplir programas de emprendimiento que dejarán de operarse en territorio nacional ante los recortes presupuestales de la Federación, así como plantear proyectos que suplan algunos de los programas a los que los empresarios accedían mediante el ahora extinto ProMéxico, destacó el vicepresidente del Clúster para la Innovación Logística de Querétaro, Jorge Rodríguez y Rodríguez.

“Pues nosotros como clúster buscamos poner nuestra parte, creo que las buenas prácticas de ProMéxico hay que replicarlas y creo que el clúster lo puede utilizar por medio del área de proyectos estratégicos, eso es bueno”, declaró.

ProMéxico fungía como una plataforma para impulsar la participación de empresas mexicanas en el comercio exterior, apoyando el proceso de exportación y la internacionalización de empresas instaladas en el país, así como en el desarrollo de estrategias para atraer Inversión Extranjera Directa.

Rodríguez y Rodríguez explicó que analizan presentar proyectos a organismos como el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) e incluso la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

“Ahora, ante la dificultad de cómo está la economía en cuanto a apoyos, estamos buscando cómo bajar ciertos fondos de apoyos internacionales, que ahí hay una plataforma bastante grande y queremos ver que el clúster sea el medio para poder hacer ciertos apoyos a la industria que se necesite, muy enfocados”, profundizó.

Por ello, el clúster se enfoca en analizar los procesos que deben cursarse para ser beneficiarios con recursos, dado que no suelen ser sencillos.

De igual forma, estudian aquellos esquemas que sean más accesibles en cuanto al tiempo que tardan entre la gestión y la asignación, para que los proyectos sean ejecutados en corto tiempo.

“Hay desde fundaciones, gobiernos, hemos estado haciendo una investigación, lo que tenemos que encontrar bien es cómo se solicita, qué debe cumplir un organismo de México, porque no es nada sencillo; que no demanden mucho tiempo en la gestoría, estamos buscando eso que sea algo en corto tiempo, accesible, que no tenga tanto requerimientos y encontrar una solución”, pronunció el vicepresidente del Clúster para la Innovación Logística de Querétaro.

Red estatal

Ante este panorama, también surge el fortalecimiento de la Red Estatal de Clústeres de Querétaro, por medio de lo cual se desarrolla un proyecto que tiene como premisa potenciar la vinculación entre estos organismos a través de que se instalen en una sola oficina.

El proyecto lo coordina la Secretaría de Desarrollo Sustentable y se tiene previsto que entre los meses de abril y mayo se materialice la iniciativa.

En el estado radican el Clúster Automotriz, Aeroclúster (industria aeroespacial), Vórtice IT (clúster de tecnologías de la información), Clúster para la Innovación Logística de Querétaro, Clúster de Plásticos, Clúster de Energía, Clúster Médico, entre otros que están en proceso de conformación como el Clúster de la Industria de la Construcción.

“Los siete clústeres estamos trabajando muy bien, incluso vamos a poner una oficina por medio del gobierno del estado de los siete clústeres yo creo que en abril o mayo, para crear mayor sinergia estaremos en una misma ubicación física, pero eso va a ser bueno para que se genera mayor sinergia y vinculación”, expuso.

El clúster especializado en logística es considerado un clúster horizontal, dado que tiene injerencia en la prestación de servicios al resto de los sectores.

Moldes y troqueles

Firmas japonesas se interesan por Querétaro

Querétaro, Qro. Empresas de origen japonés que manufacturan moldes y troqueles están interesadas en generar vínculos de negocios con firmas mexicanas, especialmente con las instaladas en Querétaro.

El presidente de la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles (AMMMT), Eduardo Medrano, explicó que firmas japonesas han mostrado interés por generar sinergias a través del joint venture (proyecto en conjunto).

Por tanto, se tiene programado que esta tercera semana de abril una comitiva de empresas, pertenecientes a la Asociación Japonesa de Moldes y Troqueles, arribe al estado para explorar oportunidades de negocio.

Como parte de la comitiva, asisten cuatro empresas japonesas del ramo, tres de ellas que están instaladas en Guanajuato, y una más que tiene operaciones en Querétaro.

“El principal motivo es buscar cooperación con México en tres líneas, número uno es ver cómo los talleres en México pueden empezar a apoyar a fabricantes de moldes y troqueles, para darles servicio”, pronunció el presidente de la AMMMT.

También se busca generar esquemas de joint venture para ingresar al mercado mexicano, dado que se trata de pequeñas empresas, y que operar de manera individual reduce sus capacidades para ingresar a México.

“El otro tema es cómo puede haber sinergias tipo joint venture en las que empresas puedan invertir capital y conocimiento para poder ganar negocio. (...) Sin embargo, no dejan de ser empresas pequeñas y medianas empresas, que tal vez tendrían que hacer un esfuerzo muy grande para abrir una operación en México, que es lo que están buscando, que al unirse con una empresa mexicana puedan tener la oportunidad de transferir tecnología, de sumar capitales y generar oportunidades”, añadió.

México es el segundo mayor consumidor de moldes y troqueles en el mundo, sólo por debajo de China, acotó.

Se estima que hasta 70% de las empresas japonesas de este ramo son pequeñas empresas, dado que tienen en promedio siete colaboradores.

El tercer objetivo de la comitiva es participar en networking (generar redes) que les permita potenciar el desarrollo de su personal, identificar oportunidades de proveeduría y clarificar los esquemas de las cadenas de proveeduría.

En este sentido, empresas de países como Portugal, España, Alemania, Japón y Canadá tienen la vista puesta en México, puntualizó.