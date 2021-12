Monterrey, NL. La aprobación unánime del Congreso del estado al primer presupuesto para el ejercicio 2022, que presentó el gobernador Samuel García Sepúlveda, está balanceado, y es positivo que después de muchos años aparece el renglón de obra pública en cantidades muy importantes, indicó Guillermo Dillon Montaña, director general de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra).

“El estado pierde competitividad si la infraestructura no está a la par de la competitividad que necesita Nuevo León. El hecho de que venga un presupuesto importante y una de esas obras sea La Gloria-Colombia, hay que reconocerlo, en Caintra vemos con muy buenos ojos esta propuesta”.

Cabe mencionar que en la Ley de Ingresos, se contempla financiamiento a corto plazo, para Inversión Pública Productiva por 2,270 millones de pesos.

Los ingresos totales ascenderán a 118,194 millones de pesos, lo que representa un aumento en términos reales de 6.9%. En el renglón de ingresos propios, la ley de ingresos estima recaudar 23,691 millones de pesos, es decir 27.6% más.

“Para un primer año, el presupuesto, me atrevo a decir, que está balanceado, en una buena medida llegan ingresos adicionales importantes en las participaciones y aportaciones federales, también hay ingresos adicionales en la parte del estado, la distribución de egresos se hizo con mucho cuidado, la aprobación fue unánime, creo que es una muestra del respaldo al nuevo gobernador (…), es una señal positiva para toda la comunidad”, refirió el directivo.

Impuesto ambiental

Por su parte, el diputado Eduardo Gaona Domínguez, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, comentó a El Economista que los impuestos verdes o impuesto ambiental, se aplicará a las empresas que estén contaminando. De acuerdo con la Ley de Ingresos, se espera recaudar por este nuevo gravamen 400 millones de pesos, de esta cifra 360 millones se aplicarán como impuesto ambiental por extracción de materiales pétreos.

En este sentido, Guillermo Dillon señaló: “nos preocupaba muchísimo que estos impuestos cayeran en la categoría de recaudatorios y que no inciden en la calidad del aire; para el que cumpla no habrá sanciones, pero nos preocupa la Refinería (de Pemex), porque si la industria pone su parte y hay un plan de verificación vehicular que ahí viene, y Cadereyta no cumple con la reducción de sus emisiones, no vamos a resolver el problema” destacó.

Ley de egresos

El legislador de Movimiento Ciudadano destacó que los 42 diputados locales votaron por un presupuesto equilibrado, en el que la Ley de Egresos contempla una partida de más de 1,000 millones de pesos al tema de seguridad, 100 millones de pesos que se multiplicarán con garantías de Nafin por 2,300 millones de pesos para apoyar a las mipymes, para garantizar el acceso a crédito e impulsar la reactivación económica.

Así como 500 millones de pesos para igualdad e inclusión, y 7,000 millones de pesos para proyectos de movilidad, como la carretera Interserrana y la carretera La-Gloria Colombia.

Sin embargo, destacó que los diputados hicieron algunas modificaciones para asignar mayor presupuesto a la Cruz Roja y a los Bomberos, con más de 5 millones de pesos, para que con este recurso adicional se abran más estaciones de servicio para ampliar la cobertura de bomberos en el área metropolitana.

Agregó que también se tomaron en cuenta incrementos para la Fiscalía General de Justicia del estado, al Poder Judicial y a los tribunales especializados que propone la Reforma Laboral.