Diferencias entre los países integrantes del T-MEC son por interpretación de reglas de origen: Tatiana Clouthier

Monterrey, NL. Respecto a las diferencias entre México, Estados Unidos y Canadá, la secretaria de Economía federal, Tatiana Clouthier comentó que Canacero lo ha dicho, que México no coincide con Estados Unidos ni Canadá en la interpretación de las reglas de origen en el T-MEC y por ello iniciaron una consulta; al no ponerse de acuerdo se inició un panel y están en el proceso de dar pruebas.



“Al no haber sido capaces de ponernos de acuerdo en el momento de la consulta, procedimos a iniciar un panel y ahorita estamos en él, acabamos de terminar el proceso de dar pruebas de por qué la negociación del T-MEC no fue de la manera que Estados Unidos ha venido interpretando las reglas de origen y estamos esperando el resultado”, señaló a la prensa, al término de la inauguración de Expo Pyme 2022.



Estimó que el resultado podría estar listo a mediados del mes de noviembre.

No llegar a un panel

Por su parte, José Abugaber Andonie, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), señaló a El Economista, que lo ideal era no llegar a un panel de solución de controversias con Estados Unidos y Canadá. “Lo último que queremos es llegar a un panel, pudiera implicar aranceles, cuotas, la libertad que ha tenido el T-MEC es un referente que tenemos que cuidar”.



Abundó que las principales diferencias de México con los otros dos países son por cambios en la política energética, por presuntas violaciones a algunos capítulos del T-MEC.



Con la Reforma Eléctrica, ahondó, se le da el monopolio a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos (Pemex), “no podemos ir con la idea del monopolio, hay muchas inversiones internacionales que se afectan”, es el principal diferendo.



Aún no hay datos sobre el monto de las inversiones que se frenaron, debido a que las empresas se ampararon, “esperemos que no haya ninguna”, recalcó Abugaber Andonie.



Cabe mencionar que Horacio M. de Uriarte, socio del despacho Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, declaró al portal Lexlatin, que el capítulo 8 del T-MEC indica que México puede reformar sus leyes y la Constitución Política de acuerdo a sus intereses, no obstante, se deben salvaguardar los acuerdos contenidos en el tratado.

Oportunidades

A su vez, Rodrigo Fernández Martínez, presidente de Caintra Nuevo León, comentó que el T-MEC ha logrado la unión entre diferentes países donde se puede establecer una cadena de valor.



“Estamos viendo una oportunidad importante, por el Covid-19, las cadenas de suministro se han complicado, hay un distanciamiento entre China y Estados Unidos, la Guerra en Ucrania, por ello es importante tener países cercanos que puedan surtir las materias primas que se requieran y que el T-MEC les permita”, dijo el dirigente.



Al final de cuentas, argumentó, la forma de crecer es tener un mercado dónde vender, “el T-MEC nos ha traído oportunidades para muchos sectores, como el de autopartes, electrodomésticos, y alimentos, en suma todas las industrias”.

rrg