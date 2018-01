Guadalajara, Jal. Pese a los resultados positivos que ha acumulado Jalisco en el sector turismo durante la actual administración, el proyecto para desarrollar la Costalegre ha quedado trunco, admitió el titular de la Secretaría de Turismo (Secturjal), Enrique Ramos Flores.

El funcionario estatal atribuyó el hecho a los recortes presupuestales del gobierno federal que impidieron el desarrollo del libramiento de Puerto Vallarta que acercaría el aeropuerto vallartense a la Costalegre, así como la pista aérea de Chalacatepec, requisito indispensable para el desarrollo de proyectos turísticos de gran lujo en la región, como los hoteles Louis Vuitton, Four Seasons y One and Only.

“No hubo la posibilidad de acceder a los recursos federales que estaban programados al inicio de la administración; nos falló el gobierno federal con inversión para el libramiento de Puerto Vallarta, lo cual sería un detonante para la zona de Costalegre y por supuesto que la pista de Chalacatepec que ya está destrabándose, afortunadamente”, detalló Ramos Flores.

El funcionario de Jalisco anticipó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ya notificó al ejido para que en la primera semana de enero se realice la escrituración de los terrenos.

“Nos habrán de escriturar ya los terrenos, 21 hectáreas al gobierno del estado, para llevar a cabo la licitación del equipamiento de la pista de Chalacatepec, con lo cual los municipios de Tomatlán y La Huerta habrán de verse beneficiados de manera importante igual que Cabo Corrientes”, señaló el titular de Secturjal.

“Ya hay hoteles que están construyéndose en la zona desde el municipio de Cihuatlán, en La Huerta, en Cabo Corrientes y con la entrada en operación de esta pista, habremos de generar el apetito de nuevos inversionistas en la zona”, añadió.

De acuerdo con Ramos Flores, una vez que el gobierno de Jalisco tenga escriturados los terrenos, con lo cual habrá certeza jurídica sobre los mismos, se podrá realizar la licitación para que inversionistas privados lleven a cabo el equipamiento de la pista.

“La pista es para aviones Embraer de 70 pasajeros y por supuesto aviones privados. Así es como inició Los Cabos, con un aeropuerto solamente para aviones privados y ahora ya tienen un aeropuerto internacional”, señaló el secretario de Turismo de Jalisco.

En el presupuesto 2018 para Jalisco, los legisladores locales reasignaron 20 millones de pesos al proyecto turístico de Chalacatepec que, a decir de Ramos Flores, se destinarán a obras de acceso a la pista aérea.

Antecedentes

En julio del 2016, el gobierno de Jalisco buscó inversionistas para poner en operación la pista aérea de Chalacatepec, con un tiempo estimado de 14 meses, y para ese entonces, Enrique Ramos Flores dijo que ante los recortes presupuestales del gobierno federal el proyecto de la terminal aérea se realizaría a través del modelo de Asociación Público-Privada (APP).

Para octubre del 2017, el funcionario jalisciense señaló que los recortes al presupuesto federal impidieron el desarrollo de infraestructura en destinos turísticos prioritarios para el estado y por lo tanto frenaron inversiones privadas que se habían proyectado, principalmente en la Costalegre; así como el retraso en las obras de ampliación y modernización de la carretera 200.

