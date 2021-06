¡Luego de haber ganado las recientes elecciones para gobernar la alcaldía Azcapotzalco, Margarita Saldaña Hernández aseguró que busca reconfigurar la dinámica social y económica de la demarcación por medio de su Plan de Trabajo de Siete Días.

“Es el Plan de Trabajo de Siete Días; el objetivo es tener una alcaldía más segura, con más y mejores servicios públicos, tener una alcaldía en donde le procuremos a la gente la posibilidad de tener empleo”, explicó en entrevista con El Economista.

De acuerdo con la próxima alcaldesa, el plan se centra en que durante todas las semanas de los próximos tres años se realicen acciones de manera cíclica orientadas a la población, por lo que se dividió un eje de acción por día.

Por ejemplo, los lunes serán conocidos como Cívicos y se visitará a cada escuela de Azcapotzalco “para conocer sus necesidades, priorizarlas y darles solución oportuna”, mientras que a los martes se les clasificará como Vecinales porque las próximas autoridades recorrerán las colonias para desarrollar un proyecto que se conocerá como Tren de Servicios Urbanos.

Los miércoles se llamarán Ciudadanos. En esos días la próxima edil escuchará a los vecinos personalmente en la explanada de la alcaldía, “sin citas, ni palancas, con puertas abiertas”.

Posteriormente, los jueves de Seguridad, en coordinación con los jefes de sector, la Fiscalía en Azcapotzalco y Comités de Seguridad Ciudadana estarán al pendiente de cada colonia en la alcaldía.

En tanto, durante los viernes de Desarrollo Económico se tendrá una feria del empleo y se dará orientación y apoyo a los emprendedores y negocios establecidos para reactivar la economía de Azcapotzalco.

Integraremos las zonas industriales de servicios y hasta el pequeño comerciante para generar empleo”, precisa el proyecto.

Mientras que los sábados de la Unidad estarán orientados a dar mantenimiento a las unidades habitacionales de la demarcación, “arrancarán los trabajos de limpieza como poda de árboles, cambio de luminarias, dezasolve, lavado de cisternas”.

En tanto, al domingo se le clasificará como Patronal y Cultural, ya que acompañarán a los pueblos, barrios y colonias en sus tradicionales fiestas patronales, apoyando con templetes, bandas, lonas, seguridad, protección civil. A la par, en este día se impulsará la cultura con actividades de danza, teatro, música y artes plásticas.

Temas pendientes

Margarita Saldaña dio a conocer que se revisará el proyecto Vallejo-i, ya que no está de acuerdo con que se desarrollen viviendas en espacios industriales; recordó que cuando fue diputada local en la reciente legislatura se abstuvo de votar a favor de la obra.

“Hay que revisarlo, nosotros los del PAN votamos en abstención porque no estamos totalmente de acuerdo con lo que viene ahí. El proyecto de vivienda, la zona industrial es zona industrial, no zona habitacional, los que vivimos ahí sabemos que mezclar trailers con vivienda no es una buena combinación”, sostuvo.

El proyecto Vallejo-i se generó con la actual administración de la alcaldía de Azcapotzalco, así como del Gobierno de la Ciudad de México.

El objetivo es que en esta zona de Vallejo se establezcan más empresas y con ello generar el clúster de innovación industrial más importante del Valle de México; solamente hasta el año pasado la inversión entre la alcaldía, la administración capitalina y la Iniciativa Privada rondó los 700 millones de pesos.

El proyecto involucra que se generen espacios de viviendas en la zona, en un esquema en el que 40% sea accesible para el trabajador.

estados@eleconomista.mx