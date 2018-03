La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Querétaro dio a conocer que presentó un plan alternativo al acuerdo de fortalecimiento económico del presidente Enrique Peña Nieto.

Darío Malpica Basurto, presidente del organismo, indicó que la Coparmex decidió no firmar el documento, signado por otros grupos de empresarios y el gobierno federal, porque faltaban propuestas concretas que respondieran a las necesidades del momento.

No nos adherimos a este plan porque no fue consultado con la ciudadanía (...) pero sí trabajamos en un documento, que es el que estamos presentando con propuestas concretas, que es lo que le falta a la propuesta presentada por el presidente Enrique Peña Nieto. Fueron propuestas hechas así al aire sin una métrica, sin porcentajes, sin números que se puedan medir y que sí son muy importantes para la población , refirió el empresario.

Replantear programas sociales

Precisó que entre las propuestas planteadas por el organismo se considera la reducción de hasta 50% de los programas sociales, algunos con beneficiarios duplicados y que en el 2017 se podrían gastar más de 200,000 millones de pesos. También se sugiere el establecimiento de metas a través de tres ejes estratégicos con ocho acciones específicas a realizar.

Para el primer punto de impulsar la economía familiar y la creación de empleo digno estamos proponiendo por lo menos eliminar a la mitad los 37 programas sociales que están duplicados según información del Coneval (...) también estamos proponiendo actualizar en el 2017 las métricas de pobreza de Coneval, que sean datos comparables al 2014, fijar metas anuales para erradicar la pobreza .

Medidas de austeridad

Finalmente, Malpica Basurto mencionó que Coparmex ha recibido bien la propuesta de Francisco Domínguez para reducir el gasto corriente a través del uso responsable de los recursos públicos, hecho que, dijo, da certeza a los ciudadanos.

Para pedirle a la sociedad que colabore con tu propuesta, necesitas primero poner el ejemplo. Peña Nieto llama a un acuerdo en el que no da cifras, no da datos, cómo hacerlo, y no pone el ejemplo sobre cómo abatir la corrupción y cómo apretarse el cinturón, y aquí en el gobierno estatal sí está siendo de esa manera; el primero que está haciendo este llamado a dar mejor uso a los recursos estatales es el gobernador, porque entonces eso da certidumbre .

La Coparmex destacó que el documento que presentó contiene propuestas que pueden ser completadas y mejoradas, pero con una ruta de acción que sí representa un impacto real en la economía.