Cancún, QR. El total de las compañías navieras que atracaban en Cozumel, previo a la pandemia de Covid19, ya se encuentran operando a partir de esta semana con la llegada del crucero Disney Fantasy ,el pasado 11 de octubre, como parte del calendario de retorno por la reapertura económica después de la crisis sanitaria.

Las cinco navieras que ya programan barcos con regularidad a la isla son Norwegian Cruise Line, Carnival Cruise Line, Royal Caribbean y su filial Celebrity, MSC, Disney Cruise Line.

Así lo dio a conocer el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), el cual refiere que, aunque lenta, la recuperación económica está en marcha en la industria de cruceros para el Caribe mexicano.

Por su parte el titular de la Secretaría de Turismo estatal, Andrés Aguilar Becerril, adelantó que se espera que Cozumel cierre el año con la captación de al menos 400 cruceros, aunque la cifra podría ser mayor dado que en diciembre se incrementará la actividad de esta industria.

Entre el 16 de junio y el 30 septiembre de este año, Cozumel ha captado 82 cruceros con un total de 65,795 pasajeros, mientras que en lo que va de octubre la isla ha recibido otros 20 barcos, a la espera de otros cuatro atraques programados para este jueves 14 de octubre y viernes 15. Mientras que en junio la isla captó sólo cuatro barcos, para julio cerró con 14 atraques, y en agosto la cifra se incrementó hasta los 24.

Al cierre de septiembre, la isla reportó un total de 40 barcos, incluidas las dos visitas del Symphony of the Seas, el crucero más grande del mundo, así como otras dos visitas del Mardi Grass, barco que nunca antes había estado en Cozumel, además de otras dos visitas del Odissey of the Seas, considerado el crucero más moderno del mundo.

Aguilar Becerril aseguró que la derrama económica al cierre de agosto para la isla supera los 2 millones de dólares, con un total de 76,890 pasajeros hasta agosto y 142,685 al cierre de septiembre, con el dato de derrama aún por confirmar, según datos de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo).

Previamente, el expresidente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis, estimó que cerrarán el año con un aproximado de 400 de los también llamados hoteles flotantes, pues en lo que resta de 2021 más líneas navieras seguirán incorporando a la isla en sus itinerarios.

De hecho, se espera que en los próximos días se confirme la visita del crucero Scarlet Lady, primer barco de la naviera Virgin Voyages (a su vez de la aerolínea Virgin Atlantic), desde Miami en dirección a Cozumel y Costa Maya (Mahahual). Esta es una marca de cruceros de Richard Branson con cuatro barcos que opera en Estados Unidos, Reino Unido y Europa.

estados@eleconomista.mx

kg