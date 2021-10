Cancún, QR. Durante la primera semana de octubre, Cozumel tiene programado el arribo de 15 cruceros internacionales, con lo cual la isla sumará 91 atraques desde que se reanudó la industria el 16 de junio del presente año.

Hasta este 5 de octubre, la isla ya ha recibido al Celebrity Summit, el Independence of the Seas, Carnival Breeze, Mardi Grass, Liberty of the Seas y el Carnival Glory.

Entre el 6 y el 8 de octubre recibirá al Celebrity Summit, Celebrity Edge, Odyssey of the Seas, Carnival Vista, MSC Divina, Carnival Dream y Carnival Breeze.

La última actualización del portal estadístico de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo refiere que hasta agosto de este año Cozumel había recibido un total de 76,890 cruceristas con un total de 42 barcos atracados. Falta conocer la estadística de septiembre y la primera semana de octubre, periodo en el que se han sumado 46 atraques más.

Cabe destacar que en octubre ya se incorpora un crucero de la naviera italiana Mediterranean Shipping Company (MSC), lo cual fue anunciado a finales del pasado mes de septiembre por el hoy exalcalde, Pedro Joaquín Delbouis.

“Para Cozumel es importante la reactivación de la Mediterranean Shipping Company (MSC). Ya tenemos a la Royal Caribbean Company, a la Celebrity Cruises Line, a Carnival Cruise Lines, Norwegian Cruise Line y sólo nos falta la MSC para tener de vuelta a las cinco grandes líneas de cruceros, con lo que se reactivaría al 100% esta industria en la isla”, aseveró.

Cozumel es parte de las rutas de MSC, al ser considerado un destino seguro por la aplicación de los protocolos sanitarios en la isla. La reactivación de la naviera también beneficiaría al puerto de Mahahual, en la Grand Costa Maya, añadió.

Informó que la reactivación de la industria de cruceros sigue por buen camino, pues sólo en agosto la isla recibió más de 25,000 cruceristas, además de que los tres muelles que reciben a esos navíos ya están activos.

“Se calcula que este año Cozumel recibirá alrededor de 400 cruceros, cifra que sería mayor con la reactivación de la Mediterranean Shipping Company, una de las navieras más grandes de Europa y Estados Unidos, que tiene a Cozumel entre sus puertos de destino. En su flota están el Seashore, Seaside, Opera, Divina y Meraviglia, que han anclado en este destino”, adelantó Joaquín Delbouis.

Mercado

En lo que respecta a Mahahual, la programación indica el atraque de 32 hoteles flotantes internacionales durante todo el mes de octubre.

En promedio, cada crucero trae tres mil pasajeros, lo que representa un mercado extranjero potencial de unos 96,000 cruceristas, que podrían bajar a disfrutar de este destino de sol y playa del municipio de Othón P. Blanco.

estados@eleconomista.mx

kg