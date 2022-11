Comercios del Centro Histórico de Puebla prevén aumento en ventas de 40%

Puebla, Pue. Comercios del Centro Histórico han comenzado a sacar mercancía para la temporada navideña, con lo cual esperan subir las ventas 40%, debido a que el ayuntamiento de esta ciudad ha prohibido la presencia de los vendedores ambulantes, dijo el presidente de negocios en la zona, José Juan Ayala Vázquez.

Expuso que después de nueve años de tener a esa “competencia desleal”,

en las entradas de negocios, ahora se tiene un reordenamiento comercial que era una demanda de los dueños de locales, quienes en los dos años pasados padecieron bajas ventas por la crisis económica generada por la pandemia.

Exhortó a las autoridades municipales que mantenga esa postura de no dar permisos a las organizaciones para la temporada navideña y previamente por El Buen Fin, que es del 18 al 21 de noviembre.

“Las familias, dueños de negocios o empresas, están comenzando a comprar adornos navideños, cuya actividad se intensificará para finales de noviembre, ya que las personas quieren iniciar el siguiente mes con el árbol encendido”, ahondó.

Mencionó que los negocios no pueden competir en precios contra los ambulantes, que ofrecen piratería y productos de contrabando que se supone deben ser decomisados por las autoridades, pero no lo hacían porque "solapaban" esa actividad y que ahora el compromiso del ayuntamiento actual es no permitirlo.

El dirigente explicó que si bien no se van a generar más empleos por la lenta recuperación económica al cierre del año, los establecimientos van a cumplir con cuidar los que tienen que son alrededor de 7,000 en la zona, así como cubrir los aguinaldos.

Puntualizó que cada negocio ha registrado un ligero incremento de ventas desde mayo pasado a la fecha, pero algunos debieron recurrir a realizar despidos, como efecto de la pandemia, pero hay la confianza de recuperar 2,000 perdidos para el 2023.

Ayala Vázquez recriminó que el ayuntamiento anterior pensara más en el bienestar de los informales y su progreso, en lugar de ver por quienes pagan impuestos y generan empleos.

Además, indicó que existía una sobre regulación en el Código de Reglamentación Municipal (Coremun) en el tema de la inspección de los negocios, lo cual es perjudicial, mientras que a los informales no se les tocaba por acuerdos de la autoridad con las distintas organizaciones que controlan calles del Centro Histórico.

Destacó que a los negocios se les ha tratado con más rigurosidad, cuando debe ser todo lo contrario, porque cumplen con el pago de sus impuestos sin recibir estímulos fiscales suficientes para invertir.

