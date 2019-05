Querétaro, Qro. Frente a la incidencia de robos, empresarios del sector comercio desarrollan un protocolo de prevención.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), delegación Querétaro, Carlos Habacuc Ruiz Uvalle, explicó que el protocolo lo desarrollan en coordinación con corporaciones de seguridad metropolitana y estatal.

De acuerdo con el líder empresarial, es necesario generar estrategias de prevención que estén articuladas con las autoridades tanto municipales como estatales.

“Hay preocupación por los sucesos que han estado pasando (...) Afortunadamente vemos que hemos tenido respuesta de las autoridades, ha habido culpables y eso de alguna manera nos deja un poco más tranquilos de que se está trabajando”, pronunció.

Se tiene previsto que en mayo del año en curso se lance el protocolo de actuación para el sector comercio.

“Para capacitar a la gente en estos términos; no nos podemos cerrar a que la ciudad y el estado están cambiando (...) Hemos tenido cambios importantes en la cantidad de gente que está llegando y tenemos que estar atentos”, externó.

La incidencia delictiva que impacta a esta rama productiva se concentra en el delito de robo a negocio, refirió el dirigente estatal, al añadir que, aunque se ha reportado una reducción en la incidencia de estos ilícitos, existe mayor percepción negativa.

En espera de aprobación

A las propuestas que plantea la cámara se suma la de instalar botones de emergencia y vincularlos a cámaras de videovigilancia, equipo que se busca vincular con dependencias de seguridad; este proyecto sigue su curso, por lo que están a la espera de que se apruebe la tecnología que se utilizará.

“No se ha detenido (el proyecto), prácticamente estamos en un tema técnico, que nos autoricen la tecnología porque lo que queremos es que sea compatible con la autoridad, porque mientras no sea compatible no hay forma, no nos va a servir de gran cosa, eso es lo que ha tardado un poquito; ya estamos en las fases finales de cuestión técnica. Son unos prototipos de un botón de emergencia con una cámara especializada que van a estar abiertas al comercio”, refirió el presidente local de la Canaco Servytur.

Esta tecnología estará a disposición de los empresarios del sector comercio, previendo que parte de ella sea patrocinada por el mismo empresariado.

