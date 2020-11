El Colegio de Economistas de Aguascalientes busca que se transparenten los proyectos de presupuestos de egresos y las leyes de ingresos locales de los próximos años, el fin es que especialistas y académicos puedan emitir recomendaciones antes de que los aprueben.

En conferencia de prensa virtual, José Gil Gordillo Mendoza, presidente del Colegio de Economistas de la entidad, explicó que la situación de la pandemia colocó sobre la mesa la necesidad de cambiar el modelo de discusión y análisis presupuestal; el proceso necesita ser más abierto, además, se debe generar un portal digital donde se pueda consultar de manera más específica la información.

Por lo mismo, detalló que el Colegio local presentó una solicitud para trabajar con el Instituto de Transparencia y que a partir de este 2021, en adelante, se transparenten los proyectos de los paquetes económicos locales.

“Este oficio es una petición que hacemos al Instituto de Transparencia de Aguascalientes (...) para que nos permita consultar el presupuesto no solo estatal sino también a nivel municipal, de todos los municipios. Tomando como ejemplo el que se tiene a nivel federal”, sostuvo.

“El Colegio ha notado que a nivel estatal y municipal la información de los respectivos proyectos no se encuentra al alcance de la ciudadanía, pues las obligaciones públicas de transparencia, al parecer no exigen que se publiquen dichos proyectos”, agregó.

Gil Gordillo precisó que buscan que se genere un sitio de transparencia presupuestaria, donde se pueda consultar de forma histórica información estatal y municipal, donde el nivel de descripción contemple lo siguiente: ramos, las unidad receptoras, los capítulos, programas presupuestarios, descripción de partidas, tipos de gastos, financiamientos y montos de los proyectos.

Señaló que a nivel federal se cuenta con un sitio digital donde se puede consultar este tipo de información y si se aplica a nivel local se podría analizar la evolución de los presupuestos, además de hacer un comparativo independiente de los cambios de administración.

“El objetivo es que como Colegio podamos apoyar al análisis de esta información. Es más una cuestión de usos y costumbres que no se había venido presentando un portal así (...) No se había pensado en presentar en este formato de datos abiertos, de poder descargar. Creo yo que es un tema más de índole técnico, de formato tecnológico, a que no se tenga o no se quiera compartir, estoy seguro que no habrá problema en que quieran acceder”, sostuvo.

Entre los rubros presupuestales que se deben tener como prioridad para el siguiente año, Gil Gordillo puntualizó que deben ser todos los relacionados con la salud, además, tienen que comenzar a proyectar recursos para la compra de las vacunas, ya que el apoyo del gobierno federal podría ser insuficiente.

“El rubro prioritario debe ser la salud, se deben destinar recursos al tema de vacunación, hay que hacer la previsión financiera. También, para el siguiente año se tienen que hacer más programas sectoriales específicos, dirigidos al turismo, comercio y construcción”, dijo.

Apoyos a la economía

El presidente del Colegio dio a conocer que actualmente están apoyando al gobierno de la entidad para el cierre de actividades económicas, cabe recordar que la semana pasada se anunciaron medidas para controlar la pandemia.

“Como Colegio tenemos tres semanas de participación de mesas de trabajo con el gobernador (Martín Orozco Sandoval), en donde los temas que se están tratando son el cierre de empresas. El nivel de información que tenemos como estado es más actual que el que se maneja a nivel federación. Dada las medidas que se toman en Aguascalientes se va a evitar regresar al color rojo del semáforo epidemiológico”, subrayó.