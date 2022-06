Querétaro, Qro. Ante el déficit de vivienda económica y el aumento en la demanda de trabajadores en el estado, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) instó a que en la entidad se desarrollen estrategias para atender esta problemática.

El presidente nacional de la cámara, Luis Alberto Moreno Gómez Monroy, destacó que así como Querétaro sobresale por ser una de las entidades donde la mayoría de las compras de vivienda se concretan con el sistema bancario, también se caracteriza por la insuficiencia de vivienda económica.

“Creo que tenemos que preocuparnos y ponernos a trabajar, hay muy poquísima atención a la vivienda para personas de bajos ingresos, muy poca producción y con la llegada de nuevas personas a la ciudad de Querétaro -porque es muy atractiva por todo lo que brinda: trabajo, salud, educación, etcétera- que llegan a trabajar, con esos salarios difícilmente van a conseguir una vivienda adecuada para sus familias”, expuso.

Al hablar de la coyuntura que enfrenta el estado, refirió que hay 70,000 personas que podrían ejercer su crédito hipotecario, pero no pueden hacerlo, debido al déficit de vivienda de bajo costo.

“Entonces sí tenemos que ver esa alternativa y de atención a ello, 70,000 personas con créditos autorizados no pueden acceder a ese tipo de vivienda”, apuntó.

Se trata de una problemática que, acotó, se presenta en toda la República Mexicana, por lo que instó a crear mecanismos de atención y estrategias que permitan garantizar el acceso a la vivienda.

En diversas regiones del país se plantean acciones que inmiscuyen tanto a la iniciativa privada como a los gobiernos municipal, estatal y federal, con la finalidad de dar atención a la demanda de vivienda de bajo costo.

Los trabajadores con salarios mensuales que oscilan entre 8,000 y 12,000 pesos, agregó, difícilmente pueden acceder a una unidad habitacional.

“Estamos trabajando con los tres niveles de gobierno, (…) para coadyuvar y encontrar formas de atender a este segmento de la población, donde está el grueso de la pirámide, personas que ganan entre 8,000 y 12,000 pesos mensuales, personas que desgraciadamente no tienen acceso a una vivienda actualmente y personas que tienen el derecho constitucional a obtenerla, pero no hay oferta”, destacó.

Por tanto, refirió, desde la cámara se plantean estrategias crediticias, así como la generación de apoyos de los gobiernos locales; ejemplificó con el caso de Guanajuato, donde el gobierno local brindó subsidios, para otorgar 2,000 acciones de vivienda, con apoyos de 50,000 pesos por persona.

“Algunos municipios se sumaron a esta acción, condonando el pago del impuesto sobre adquisición y derechos de agua casi a cero; todo esto si lo vas sumando logras obtener un poyo de hasta 80,000 pesos; para una persona que tiene un crédito autorizado de 420,000 pesos que alcance perfectamente para una casa de 500,000 pesos, que más o menos es el promedio que están construyendo”, expuso.

Algunas entidades también han aportado reservas territoriales, que abonan a suprimir los costos de la tierra. Adicionalmente, explicó que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) estudia, junto con instituciones bancarias, alternativas de financiamiento: como alargar el plazo de la hipoteca, para tener mensualidades más bajas, pero a mayor plazo; también se analiza subsidios a la tasa de interés.

El dirigente de Canadevi urgió a atender este tema, antes de que se refleje en un problema social, debido a que persiste la necesidad de acceder a una vivienda, frente al déficit de unidades.

“El problema es cuando estas personas no tengan acceso y se sume una masa de gente que no pueda obtener una vivienda, que no pueda obtener un patrimonio, que no pueda darles a sus hijos un hogar, se va a volver en un problema social y entonces en todas las zonas conurbadas empieza un caos urbanístico que genera un montón de situaciones adversas para los municipios y los gobiernos de los estados”, apuntó.

Alza en precio de la vivienda podría llegar hasta 17%

A esta disyuntiva se suma el encarecimiento de los materiales para la industria de la construcción, que a la vez impacta en el costo final de las viviendas, estimando que al cierre del 2022 las alzas oscilen entre 12 y 17%, de acuerdo con las características del inmueble, explicó el dirigente nacional de Canadevi.

Fue a partir del último trimestre del 2021 cuando los aumentos en insumos comenzaron a reflejarse en las casas, generando en ese año un alza de 3 a 7% en los precios de las viviendas, por lo que este año los aumentos se pronostican mayores.

Tan sólo en abril la construcción residencial reportó una inflación anual a doble dígito, desde 10.04 hasta 23.09%, en 40 de las 46 principales ciudades del país, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

