CDMX descarta que se incremente el peaje en el Metro por incidentes

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que se vaya a efectuar un nuevo incremento del peaje al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, esto a partir de los últimos sucesos recientes, como el choque de dos unidades en la Línea 3.



En conferencia de prensa, explicó que entre las razones por las que su administración no busca ejecutar una modificación al costo del pasaje es por la situación económica de la urbe y de las finanzas de los ciudadanos.



“¿Por qué no se están haciendo los incrementos? Porque hemos vivido una situación económica muy difícil para las familias, la pandemia primero, ahí mucha gente perdió su empleo, y después este proceso inflacionario que se ha vivido, que no tiene que ver con un asunto nacional, todo mundo sabe que tiene que ver con un asunto internacional, y eso además aumentar la tarifa, representaría un impacto mayor en el presupuesto, en la economía de las familias”, aseguró.



Sin embargo, detalló que si bien durante su administración no se busca ejecutar un incremento tarifario del Metro, también reveló que dentro de su mandato se ha buscado lograr la instalación total de la nueva tarjeta de movilidad.



Especialmente, se quiere cumplir el objetivo de que el acceso al Metro sea únicamente usando esta tarjeta, ya que así se les facilita a las próximas administraciones de la urbe incrementar el peaje del SCT.



“Es importante que se migre a que solo se use tarjeta por muchas razones, hay menos fugas, mucho mayor control, etcétera, y la idea es ir migrando hacia eso (...) Nuestro objetivo es dejar solo la tarjeta para que las siguientes administraciones también puedan tener, inclusive, esta opción”, añadió.



De acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad de México, desde el 13 de diciembre del 2013 el costo del boleto del Metro tiene un costo de 5 pesos.



A partir de una estimación de la Fuerza Amplia de Transportistas, en el 2020 la Ciudad de México subsidió cada viaje que los ciudadanos realizaban en el Metro con 9 pesos.