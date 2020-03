A pesar del impacto económico que traería el coronavirus, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que seguirá trabajando para cumplir los principales objetivos de su administración, particularmente el desarrollo de obra pública.

Al respecto, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) afirmó que si bien esta declaración es positiva, también dependerá de la salud de los trabajadores.

“Todos los objetivos que tenemos como gobierno de la ciudad están ahí, inclusive hay mucha obra pública que está ahí. Es decir, todo sigue su camino, es obvio que en estos momentos tiene que haber más concentración y tener la certeza de que estamos tomando las medidas adecuadas”, señaló la mandataria en conferencia de prensa.

Precisó que cuidará la situación económica de la capital, por lo mismo, dijo, se evalúa cómo están los diferentes giros económicos que hay en la urbe. Además, adelantó que hoy presentará un paquete económico integral, cuyo fin será el de reactivar la economía de la ciudad.

El sábado pasado la mandataria afirmó que los trabajos de obra pública se mantienen de manera habitual.

“Se mantienen las obras. Vamos a ir viendo todos los días cuál es el avance y si es necesario tomar más medidas, las vamos a tomar, pero no adelantarnos (...) El secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva Medina, ha estado hablando con las empresas para tomar todas las medidas de sana distancia (...) No consideramos que por el momento sea necesario parar todas las obras del gobierno de la ciudad, eso tendría un costo también importante, pero se están tomando medidas para los trabajadores”, explicó.

Para este año, la Secretaría de Obras y Servicios, a través de su Plan Anual de Obras, destinará más de 14,000 millones de pesos para 60 proyectos, destacando las dos líneas de Cablebús, en Gustavo A. Madero e Iztapalapa, donde se han destinado 4,688 millones de pesos; la ampliación de la Línea 12 del Metro, con 500 millones, y trabajos de infraestructura en las líneas 3, 4 y 5, con 778.2 millones.

El sector toma postura

El presidente nacional de la CMIC, Eduardo Ramírez Leal, afirmó que el desarrollo de obra pública en la Ciudad de México, así como la llegada de inversiones privadas, siguen desarrollándose; calificó la decisión de seguir la obra pública en la capital como una acción positiva.

Sin embargo, reconoció “que el desarrollo de infraestructura en la Ciudad de México seguirá mientras la salud de los trabajadores lo permita, así como su tranquilidad”.

“Simplemente ya empezó el ausentismo por prevención, algunos de nuestros colaboradores en las obras están dejando de acudir, en el momento en que esto se complique más seguro va a disminuir la afluencia, los trabajadores dejarán de ir al desarrollo de obras públicas”, comentó a El Economista.

El dirigente nacional del sector indicó que en la capital del país, así como en el resto de los estados, los trabajadores de la construcción siguen protocolos de higiene, cumplen con parámetros de sana distancia y limpieza, además de horarios escalonados; no obstante, añadió que uno de los riesgos a los que se tienen que enfrentar es que la mayor planta laboral se traslada en transporte público.

“Nuestros trabajadores se tienen que trasladar para la ejecución de obras utilizando transporte público, hay muchos riesgos que tendremos que buscar para mitigar los riesgos, va a llegar el momento en que se tengan que tomar decisiones más severas”, puntualizó.

Ramírez Leal hizo un llamado a Sheinbaum Pardo y al resto del empresariado para que no se le deje de pagar al personal.

Ciudad de México presenta campaña Quédate en Casa

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la campaña Quédate en Casa, que tiene como objetivo que la mayor parte de la población de la capital se resguarde para evitar la propagación del coronavirus.

“El reto es no contagiar y no contagiarse (...) Lo más importante es disminuir el contacto entre las personas que vemos todos los días, eso va a permitir que disminuya la curva y que no lleguemos a lo que puede ser lo más complicado en esta situación, que es la saturación de centros de salud”, dijo.

Indicó que la campaña Quédate en Casa se difundirá en parabuses del transporte público, mobiliario urbano, así como en medios de comunicación, donde se informará a la población sobre las medidas de prevención, como lavarse las manos constantemente, usar gel antibacterial, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo y desinfectar espacios de uso común.

Recordó que en caso de sentir alguno de los síntomas, como fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar se puede acudir a la plataforma de comunicación que se creó. “Se debe enviar un SMS al 51515, con la palabra covid19, para recibir orientación e información sobre cómo actuar”.

