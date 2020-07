Monterrey, NL. El director de Protección Civil de Nuevo León, Miguel Perales informó que las intensas lluvias que ya se presentaron en la zona metropolitana, debido a la entrada del huracán “Hanna”, en Texas, no son nada comparado con la captación que se espera a partir de las 17 horas, por lo que pidió a la población extremar precauciones.

“Hace horas llegaron las primeras lluvias y generaron tormentas, quiero puntualizar que esto no es nada comparado con lo que viene, una captación de 250 milímetros y 300 milímetros y en zonas montañosas 400 milímetros”, recalcó.

Este fenómeno meteorológico, “tiene características muy peculiares, por la trayectoria y lugar, según los registros no tenemos antecedentes, va a cruzar de norte a sur el estado y va a generar una enorme cantidad de agua, tenemos que estar muy atentos, y tomar decisiones anticipadas, lo más importante es permanecer en casa, no cruzar ríos, no cruzar arroyos, ni acercarse al cause”, alertó.

Aseguró que se han instalado casi 200 refugios temporales, que podrán albergar a 20,000 personas.

A partir de las 17 horas se intensificará la lluvia en el municipio de Monterrey principalmente en su área metropolitana, se pronostican lluvias intensas para la zona citrícola principalmente Montemorelos, General Terán, Allende y Santiago.