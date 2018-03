Monterrey, NL., En las cuentas públicas correspondientes al 2015, que entregó la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León al Congreso local, se han detectado irregularidades del gobierno central por 10,625.8 millones de pesos, afirmó el diputado Samuel García, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC).

Este viernes, dijo, se votarán las cuentas públicas del año pasado en la Comisión de Hacienda, las cuales serán rechazadas por su bancada y estamos confiados de que el PRI también las va a rechazar, porque incluyen el Cobijagate , por ello, confió en que posteriormente se rechacen en el Pleno.

Aseguró que el monto de 10,625.8 millones de pesos supera los impuestos por Tenencia o por consumo a los casinos.

Esta cifra concierne a un Presupuesto de Egresos del gobierno de Nuevo León de 82,763.6 millones de pesos, que representa 12.84% en irregularidades.

Vamos a buscar que desde el dictamen proceda el auditor (Superior del Estado) y busque la denuncia penal , argumentó el coordinador de MC.

Además, hay 65 cuentas públicas de los municipios, de las cuales Movimiento Ciudadano propone rechazar 31 que implican un monto de 1,037 millones de pesos, las más graves son denuncias penales, en los municipios de Pesquería por 59 millones, Juárez por 34 millones, Zaragoza con 21 millones y Monterrey por 7 millones .

Samuel García aprobó que la Auditoría Superior presente denuncias penales en estos casos.

Por ejemplo, en el caso de la ex alcaldesa, Margarita Arellanes, que tiene irregularidades por 7.5 millones de pesos, no basta con que regrese el dinero, pues hay un delito que se cometió, y en tal caso no aplica ni la negociación ni la mediación , expresó.

