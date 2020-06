Querétaro, Qro. La mayoría de los estados tienen un alto potencial para incursionar en el desarrollo de energías renovables, como la solar; sin embargo, estas potencialidades se ven limitadas con la entrada en vigor del acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, de la Secretaría de Energía (Sener), coincidieron especialistas del sector, al participar en la conferencia los Nuevos retos que enfrentan las energías renovables ante el acuerdo, evento coordinado por la Comisión de Energía de Coparmex Querétaro.

El secretario Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex), Israel Hurtado, expuso que 85% del territorio mexicano cuenta con condiciones óptimas de radiación solar, por lo que incluso en regiones del sur es factible generar proyectos de generación; sin embargo, agregó que el acuerdo federal representa un detenimiento para este sector.

“México tiene un gran potencial solar, es de los países que pertenecen al cinturón solar, con mayor radiación solar en el mundo, no sólo en el continente americano, sino en todo el mundo, en 85% del territorio nacional tenemos una radiación solar óptima, casi en cualquier parte del país que pongan un panel, incluso en el sur, también ahí va a generar un alto grado de eficiencia. Me da un poco de tristeza que en vez de impulsar energías renovable y energía solar más bien parece que las estamos deteniendo, parece que no queremos que se desarrollen y eso es lo lamentable”, declaró.

Destacó que la iniciativa federal es un retroceso en el terreno ganado al menos en las pasadas dos administraciones federales, cuando se generaron incentivos para impulsar el desarrollo de energías renovables,

“Creo que estamos dando pasos contrarios a lo que sucede en todo el mundo, el mundo se está moviendo hacia las energías renovables, hacia la movilidad eléctrica, redes inteligentes, al almacenamiento e incluso combinar otros insumos (…) En México lo que queremos es que las energías renovables sobrevivan, que las actuales y las que están en pruebas pre operativas y construcción lleguen a buen puerto, que las que están en operación sigan en operación, las que están en pruebas pre operativas entren en operación”, expuso.

Por tanto, refirió, que el reto actual es lograr que las centrales que están en pruebas pre operativas lleguen a materializarse; adelantó que hasta el momento, la interposición de amparo ha generado suspensiones provisionales para la aplicación del acuerdo, pero-adelantó- hay expectativa de que esta semana pudiera emitirse una suspensión definitiva.

Pese a este escenario, agregó que tiene conocimiento de empresas que siguen queriendo invertir en México en este sector.

Sobrerregulación implicará alza en costos

El director de Energía Renovable del Centro (ERdC), Rubén Fernández, destacó que las nuevas políticas federales en materia de energía entrañan una sobrerregulación que encarecerá los costos para la instalación de nuevas terminales.

“Las va a encarecer porque ahora va a tener nuevas terminales, nuevos sistemas de comunicación o tecnologías más caras y los costos que se le van a poner a las energías limpias, entonces me preocupa no que como empresas nos adaptemos a estos cambios, me preocupa la certeza jurídica que se está dando para nuevas inversiones en grandes plantas, me preocupa el mensaje que da el gobierno para desalentar a adquirir estos paneles, a pesar de que podamos hacer estos trámites y requisitos que está haciendo el gobierno”, declaró.

Seguirán vía de los tribunales

El vocero de la plataforma México, Clima y Energía, Víctor Ramírez, destacó que el sector avizora seguir interponiendo amparos para asegurar la continuidad de proyectos en desarrollo; agregó que en el contexto actual las nuevas políticas podrían implicar el detenimiento de la transición energética hacia las vertientes renovables.

La publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) respecto a los aumentos a la tarifa de transporte, de porteo verde o de estampilla para los generadores de energía renovable o cogeneración eficiente bajo el régimen de autoabasto, es un nuevo golpe al sector, abundó.

“En el DOF se publican las nuevas tarifas de porteo, creo que va a ser un golpe fuertísimo. Calculamos que 10% del Producto Interno Bruto se mueve por las empresas que usan el autoabastecimiento, entonces pues estamos viendo una serie de movimientos”, expuso.

El 15 de mayo el gobierno federal publicó los lineamientos del acuerdo por el que se emitió la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional; la Secretaría de Energía expone que la política de confiabilidad establece que el servicio público de transmisión y distribución son áreas estratégicas del gobierno federal, por lo que es condición necesaria para mantener la seguridad e independencia energética.

La dependencia federal argumenta que la planeación y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional requiere de una regulación económica racional para la incorporación acelerada y progresiva de todas las energías.

De acuerdo con Sener, la capacidad instalada de energías renovables intermitentes fotovoltaicas y eólicas en operación, alcanzó 11.86% de la capacidad instalada, al 31 de diciembre del 2019; capacidad instalada efectiva y en pruebas de Subastas de Largo Plazo, tiene un avance de 67% de instalación al 26 de enero del 2020 y continuará con su programa durante el 2020 y el 2021.

[email protected]