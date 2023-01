7,000 restaurantes de Nuevo León se amparan contra reglamento para control del tabaco: Canirac

Monterrey, NL. Alrededor de 7,000 restaurantes, que realizaron millonarias inversiones para tener zonas exclusivas o terrazas para fumar, optaron por la vía del amparo indirecto, en contra del reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, la cual prohíbe que los establecimientos puedan ofrecer algún tipo de servicio en estas áreas, informó Daniel García Rosales, presidente de la Canirac en Nuevo León.



Dijo que aún no se ha calculado la derrama que se perderá al no poder utilizar esos espacios que se construyeron y les costaron entre uno y dos millones de pesos, para cumplir con la ley que exigía tener áreas exclusivas para sus clientes fumadores.



Sin embargo, estimó que el impacto de esta reglamentación es de entre 20 y 30% en disminución de ventas y las propinas de los empleados.



"No sólo se perjudica a la industria restaurantera, sino hasta el productor y el comercializador".



"Esto es algo que incomoda a los clientes, vino a afectar la recuperación del sector", afirmó García Rosales.



Reclamó que el gobierno estatal ha apoyado a otras industrias con la llegada de Inversión Extranjera y se ha olvidado del sector de servicios, que son quienes atienden tanto al turismo, como a los clientes que vienen a trabajar del extranjero, sobre todo porque con la crisis de Covid-19, hay alrededor de 14,000 empleos formalesmque no se han recuperado.



"Consideramos que no nos tomaron en cuenta los legisladores para crear este Reglamento, por ello creemos que si algún establecimiento se quiere amparar lo puede hacer desde el 15 de enero hasta el 24 de febrero".



El inconveniente es que ante la carga de trabajo, el trámite puede tardar de una a tres semanas.



Por su parte César Villarreal, vicepresidente de Canirac Nuevo León detalló que en su restaurante, tenían terrazas en donde se instalaron extractores y otros aditamentos para cuidar la salud de todos sus clientes".



Consideró que esto también perjudicará a la industria de la construcción, pues las plazas comerciales ya construidas, se diseñaron para tener esa área especial para fumadores.

rrg