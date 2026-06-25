Wipro PARI Inc. expande su capacidad de automatización en Monterrey

Wipro PARI, parte de Wipro Infrastructure Engineering, inauguró hoy su nueva planta de 40,000 pies cuadrados en Monterrey, Nuevo León, México, fortaleciendo su capacidad para ofrecer soluciones de automatización, robótica y manufactura digital a clientes en todo México y Norteamérica.

Las instalaciones marcan un hito importante en la estrategia de crecimiento a largo plazo de Wipro PARI para la región, reforzando su inversión continua en capacidades de ingeniería local, excelencia en manufactura y proximidad con el cliente. Respaldada por una huella de manufactura global de 12 plantas, incluyendo tres en Michigan, la compañía entregó más de 200 millones de dólares en proyectos de automatización para la industria automotriz en el año calendario 2025.

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A la inauguración asistieron Vipul Tandon, CEO de Wipro PARI; Rophin Paul, CEO para las Américas; David Alfaro, CTO; y Amit Chaudhary, CHRO Global; Emmanuel Loo, subsecretario de Inversión, Innovación e Inteligencia Artificial del Gobierno de Nuevo León, además de clientes y socios.

Esta planta marca la entrada de Wipro PARI a México y refleja su compromiso a largo plazo con el mercado, contando con una hoja de ruta clara para futuras expansiones a fin de respaldar la creciente demanda en sectores industriales clave.

A través de inversiones en talento de ingeniería local, capacidades de manufactura y transferencia de tecnología, se espera que la planta de Monterrey contribuya al crecimiento continuo de Nuevo León como un centro líder de industria e innovación.

Su ubicación estratégica y cercanía con los clientes permitirán una ejecución de proyectos más rápida, tiempos de entrega más cortos y una mayor resiliencia en la cadena de suministro para los fabricantes de toda Norteamérica. Las instalaciones fortalecerán los ecosistemas de proveedores locales, crearán oportunidades de empleo altamente calificado y apoyarán a los clientes a acelerar sus procesos de automatización, manufactura digital y transformación industrial.

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Al comentar sobre la expansión, Pratik Kumar, CEO de Wipro Infrastructure Engineering y director general de Wipro Enterprises, señaló: "México se ha consolidado como un centro industrial y de manufactura clave a nivel mundial, respaldado por un sólido ecosistema de talento, inversiones crecientes y una profunda integración con las cadenas de suministro de Norteamérica. Nuestra expansión en Monterrey refleja el compromiso de Wipro PARI de apoyar a nuestros clientes automotrices globales en Norteamérica, así como a otros fabricantes líderes, mientras aceleran su automatización, digitalización y transformación industrial".

Vipul Tandon, CEO de Wipro PARI, agregó: "La planta de Monterrey fortalece nuestra capacidad para atender a los clientes localmente con una ejecución más rápida, un soporte de ingeniería más sólido y una colaboración más estrecha durante todo el ciclo de vida del proyecto. Ya sea automatización robótica para fabricantes de automóviles, soluciones de almacenamiento inteligente para empresas globales o tecnologías de manufactura digital para industrias emergentes, estas instalaciones nos permiten ofrecer soluciones con mayor agilidad al tiempo que aprovechamos el excepcional talento técnico y el ecosistema de manufactura de México”.

Rophin Paul, CEO para las Américas de Wipro PARI, añadió: "Con un sólido talento local y profundidad en ingeniería, se permite una ejecución más rápida y ágil. Este es un paso clave en nuestro crecimiento a largo plazo en la región. Vemos importantes oportunidades de crecimiento a largo plazo en México y mantenemos nuestro compromiso de invertir en capacidades locales que ayuden a los clientes a mejorar su competitividad y excelencia operativa".

Estas tecnologías están diseñadas para ayudar a los clientes a mejorar la productividad, el rendimiento, la eficiencia del almacenamiento, la visibilidad operativa y la integración TI-TO (Tecnología de la Información y Tecnología de las Operaciones), reduciendo al mismo tiempo la complejidad de la cadena de suministro. La presencia de Wipro PARI en México incluye soluciones de automatización y atención de máquinas mediante robótica, junto con soluciones de automatización de almacenes inteligentes.

La compañía apoya a clientes en los sectores automotriz, de vehículos eléctricos, neumáticos, alimentos y bebidas, bienes de consumo de alta rotación (FMCG) y el sector manufacturero en general. También se espera que las instalaciones contribuyan al desarrollo económico local mediante la creación de empleo, el crecimiento del ecosistema de proveedores y las iniciativas de desarrollo de capacidades técnicas enfocadas en robótica, controles industriales, puesta en marcha, software industrial y tecnologías de manufactura inteligente.

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Acerca de Wipro PARI

Wipro PARI, parte de Wipro Infrastructure Engineering, es un líder mundial en automatización industrial y robótica, permitiendo a las industrias lograr una manufactura más inteligente, rápida y confiable. Con más de 35 años de excelencia en manufactura, más de 12 plantas, operaciones en más de 24 países y una fuerza laboral global de más de 5,500 empleados, la empresa aporta una profunda experiencia en soluciones de automatización llave en mano a lo largo de procesos de ensamblaje, mecanizado, manejo de materiales y logística, brindando capacidades integrales que impulsan la excelencia operativa. Para más información visite www.wipropari.com

Acerca de Wipro Infrastructure Engineering

Wipro Infrastructure Engineering, parte de Wipro Enterprises, es una empresa global diversificada de ingeniería y manufactura con más de cinco décadas de excelencia. La empresa opera en soluciones hidráulicas, automatización industrial, sector aeroespacial, tratamiento de aguas, manufactura aditiva y materiales electrónicos, prestando servicios a clientes en todo el mundo. Con más de 40 plantas de manufactura, presencia en más de 50 ubicaciones y una plantilla de más de 10,000 empleados, Wipro Infrastructure Engineering combina una profunda experiencia en su área con una sólida presencia global para ofrecer soluciones innovadoras y de alta calidad. Para más información visite www.wiproinfra.com

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Medios:

Sahifa Mehta - Líder Global de Comunicaciones

sahifa.mehta@wipro.com

Para consultas comerciales:

Nachiket Deo - Director de Ventas - Wipro PARI Inc. (México)

nachiketd@wipropari.com

+1 (248) 840-6717