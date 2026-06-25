Sheinbaum prevé inaugurar rutas ferroviarias México-Querétaro y México-Pachuca en 2027

El Gobierno federal reportó avances en la construcción de los nuevos corredores ferroviarios de pasajeros que conectarán el centro y norte del país, al tiempo que anunció el inicio de nuevas licitaciones para ampliar la red hacia Guadalajara y Nuevo Laredo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que los proyectos México-Querétaro y México-Pachuca mantienen el objetivo de entrar en operación durante 2027.

Durante la presentación del avance de los trenes de pasajeros, el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza, informó que continúan los trabajos de construcción en los tramos Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo, donde ya se realizan labores de desmonte, conformación de terraplenes, obras de drenaje y construcción de viaductos.

Detalló que en el tramo Querétaro-Irapuato se han liberado 48 kilómetros para obras, se han conformado 25 kilómetros continuos de terraplén y concluyeron nueve obras de drenaje. Asimismo, comenzaron los trabajos de la estación de Celaya y de la base de mantenimiento que dará servicio a la línea.

En Saltillo-Nuevo Laredo, agregó, se han realizado trabajos de desmonte y despalme en 178 kilómetros, construido 31 kilómetros de terraplén y ejecutado 48 obras de drenaje, con 18 frentes de trabajo activos.

Lajous destacó además el avance en la construcción de viaductos. En Querétaro-Irapuato se desarrollan dos estructuras con una longitud conjunta de tres kilómetros, mientras que en Saltillo-Nuevo Laredo se construye un primer viaducto de 1.3 kilómetros y otro de 4.9 kilómetros en la zona metropolitana de Monterrey.

Respecto al tramo Monterrey-Nuevo Laredo, señaló que presenta una complejidad técnica mayor debido a las condiciones urbanas, por lo que se realizan estudios de suelo y preparativos para un viaducto elevado de nueve kilómetros. Para ello ya inició la fabricación de 30,000 toneladas de placas de acero en San Luis Potosí.

El funcionario informó también que comenzaron las obras para instalar plantas de fabricación de durmientes ferroviarios. La meta es producir más de 300,000 piezas para Querétaro-Irapuato y más de 400,000 tanto para Saltillo-Monterrey como para Monterrey-Nuevo Laredo.

Asimismo, anunció el arranque escalonado de las licitaciones de la segunda fase del programa ferroviario, que contempla los tramos Querétaro-San Luis Potosí, San Luis Potosí-Saltillo e Irapuato-Guadalajara, con el objetivo de conectar la Ciudad de México tanto con Guadalajara como con Nuevo Laredo.

Por su parte, el comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, informó que la obra México-Pachuca registra un avance de 37.06%, mientras que la ruta México-Querétaro alcanza cerca de 20 por ciento.

Explicó que la línea México-Pachuca contempla una vía doble electrificada de 58 kilómetros, cuatro estaciones, cuatro paraderos, dos subestaciones eléctricas y más de 50 obras de drenaje. En tanto, el corredor México-Querétaro abarcará 232 kilómetros y requerirá importantes adecuaciones para convivir con la infraestructura ferroviaria de carga existente.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, reportó que ya fueron liberados más de 28 millones de metros cuadrados para las cuatro líneas ferroviarias en construcción, mediante la gestión de 2,756 predios ubicados en 54 municipios de ocho entidades federativas.

A su vez, el titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la SICT, Néstor Núñez López, señaló que continúan los trabajos para liberar los terrenos destinados a estaciones, talleres y edificios auxiliares, además de las mesas de atención social con comunidades y autoridades locales.