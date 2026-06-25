Bolsa mexicana repunta impulsada por Wall Street y acciones del sector aéreo

La bolsa de valores de México avanzaba el jueves poco después de la apertura, en línea con el tono positivo de Wall Street, en una sesión en la que los inversionistas mostraban apetito por firmas ligadas al sector aéreo.

Tras la apertura de la sesión, el índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado local, subía un 0.50%, a 66,607.23 puntos.

Con este comportamiento, se rompe una racha de seis días consecutivos con resultados negativos.

Entre las mayores alzas destacan los títulos de operadores aeroportuarios. OMA ganaba un 4.05%, a 246.04 pesos, mientras que GAP subía un 2.27%, a 443.91 pesos. Los papeles de la aerolínea Volaris ascendían un 2.17%, a 16.50 pesos.