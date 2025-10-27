Venture Capital en México cae en monto y transacciones en el tercer trimestre de 2025

El mercado de capital emprendedor en México experimentó una contracción durante el tercer trimestre de 2025. De acuerdo con el reporte trimestral de TTRData, entre julio y septiembre se registraron 14 operaciones de venture capital con un valor agregado de 233 millones de dólares.

Estas cifras contrastan con las 25 transacciones y 298 millones de dólares observados en el mismo periodo de 2024, lo que refleja una disminución tanto en número como en monto de inversión.

En comparación con el segundo trimestre del mismo año, cuando se reportaron 19 operaciones por 367 millones de dólares, el descenso también fue visible, mostrando un menor ritmo de actividad durante el verano.

En el acumulado de enero a septiembre de 2025, el país suma 55 transacciones de capital emprendedor por un monto total de 1,005 millones de dólares. El dato implica una variación negativa de 21.43% en el número de operaciones y de 5.74% en el valor total frente al mismo periodo del año anterior.

Todas las operaciones reportadas se encuentran completadas, y 84% de ellas, 46 en total, cuenta con montos divulgados públicamente. Cinco transacciones de origen nacional concentraron 81 millones de dólares, mientras que las 50 restantes, de carácter transfronterizo, representaron un flujo de 924 millones. En el tercer trimestre, la misma tendencia se repitió, con trece operaciones internacionales y una doméstica.

Histórico

En 2021 se registraron 173 operaciones de venture capital con un valor agregado de 4,944 millones de dólares. Un año después, en 2022, se contabilizaron 163 operaciones por 2,574 millones. En 2023, el volumen cayó a 114 transacciones y 1,046 millones, y en 2024 se redujo nuevamente a 85 operaciones, aunque el monto creció a 1,674 millones de dólares.

Con los resultados de 2025, que hasta septiembre acumulan 55 rondas y poco más de 1,000 millones de dólares, se confirma una continuidad en la tendencia descendente del número de operaciones, aunque con montos agregados relativamente estables en los últimos dos años.

El predominio de capital extranjero sigue siendo una característica estructural del ecosistema mexicano. En 2024 se habían registrado 80 operaciones internacionales por 1,661 millones de dólares y apenas cinco domésticas por 95 millones. Un año antes, en 2023, las cifras fueron de 96 operaciones transfronterizas por 951 millones de dólares y 18 locales con un total de 97 millones. Las proporciones son similares en el balance de 2025, en el que el capital foráneo mantiene la mayor participación.

Fondos

IGNIA Partners, con sede en México, es el fondo que lidera por número de operaciones con cinco transacciones que suman 54.16 millones de dólares. Le siguen Y Combinator, desde Estados Unidos, con cuatro rondas por 116.81 millones, y Semilla Ventures, también mexicana, con cuatro operaciones que totalizan 5.91 millones.

Kaszek Ventures, de Argentina, participa con tres operaciones por 108.60 millones; FinTech Collective, de Estados Unidos, con tres rondas por 93 millones; y BBVA Spark México, con tres transacciones por 91.24 millones de dólares. Otras firmas relevantes en la actividad del año son Clocktower Technology Ventures, de Estados Unidos, con tres operaciones por 33.25 millones, y Tantauco Ventures, de Chile, con tres por 6.20 millones de dólares.

En cuanto a los sectores con mayor movimiento, TTRData advirtió que la mayoría de las transacciones se concentraron en los ámbitos de cEspecífico para Industrias, Internet, Servicios de TI y Software, Banca e Inversión y Distribución y Retail. Estas categorías agrupan a las compañías que más atrajeron capital durante 2025.

Entre las operaciones destacadas aparecen las de Kapital, por 86 millones de dólares; mattilda, por 50 millones; Tuhabi, por 40 millones; Monato, por 13 millones; y Momento, por 10.25 millones de dólares.

El contexto general del mercado transaccional en México muestra un comportamiento mixto. Al sumar operaciones de fusiones y adquisiciones, private equity, venture capital y compras de activos, TTRData contabiliza 208 transacciones de enero a septiembre de 2025, lo que representa una disminución de 27.27% respecto al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, el valor agregado total ascendió a 19,283 millones de dólares, con un incremento interanual de 43.80 por ciento. Dentro de ese total, el venture capital aportó 55 operaciones y 1,005 millones de dólares, equivalentes a poco más de 5% del valor global del mercado transaccional mexicano en los primeros nueve meses del año.

